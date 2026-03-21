ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ロンドン/スタンステッド線を3月18日に開設した。

当初は1日2往復を運航し、最大で週15往復を乗り入れる。就航を記念して、チェックインカウンターと搭乗口で祝賀行事が開かれ、リボンカットとケーキカットで祝った。

フアット・フラット中・北欧地区営業担当ヴァイスプレジデントは、「英国は引き続き、当社にとって重要な戦略市場の一つです。スタンステッド線の就航により、ロンドンにおける展開を3空港体制へと拡大できることを大変嬉しく思います。これにより、同空港の接続性をさらに高めるとともに、お客様に当社の比類なきグローバルネットワークへのアクセスにおいて、より高い利便性と柔軟性を提供できるようになります。本路線は地域需要に応えるだけでなく、商用および観光の両面で地域経済の活性化にも寄与すると確信しております」とコメントした。

ターキッシュ・エアラインズは、ロンドン/ヒースロー、ロンドン/ガトウィックを合わせたロンドン3空港に乗り入れることになる。イギリスではこの他に、マンチェスター、エディンバラ、バーミンガムにも乗り入れている。