ロッテ新作「アジアに恋して」登場♡異国気分を楽しむアジアンアイス4種

ロッテから10年ぶりとなる完全新ブランド「アジアに恋して」が誕生。アジアの魅力をぎゅっと詰め込んだデザートアイスが、2026年4月6日（月）より全国で発売されます。黒糖や杏仁、ジャスミン、マンゴーなど、異国情緒あふれるフレーバーが楽しめるラインナップは、まるで旅気分を味わえるような特別感♡日常にちょっとしたワクワクをプラスしてくれる注目の新作です。

アジア気分を楽しむ新ブランド

「アジアに恋して」は、近年注目されているアジア文化とスイーツを掛け合わせた新ブランド。爽やかな香りや奥行きのある味わいが特徴で、暑い季節でも心地よく楽しめるのが魅力です。

フェスやグルメイベントでも人気の“アジア”をテーマに、日常の中で気軽に非日常を味わえるよう開発されたこだわりのアイスシリーズ。食べるたびに気分が高まるような、華やかな味わいが広がります♪

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個性豊かな4種のフレーバー

アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー



鉄観音烏龍の香ばしさと黒糖のコクが調和した奥深い味わい。ミルクアイスと黒糖ソースが重なり、最後まで飽きずに楽しめます。

種類別：アイスミルク／内容量：120ml／価格：オープンプライス

アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐



もっちりとした食感の杏仁アイスに、コクのある杏仁ソースを合わせた一品。ひと口ごとに変化する味わいが魅力です。

種類別：アイスミルク／内容量：120ml／価格：オープンプライス

アジアに恋して ジャスミンミルクティー



華やかなジャスミンの香りが広がるミルクティーアイスに、甘酸っぱいパッションフルーツソースをプラス。爽やかな後味が楽しめます。

種類別：アイスミルク／内容量：120ml／価格：オープンプライス

アジアに恋して マンゴーラッシー



アルフォンソマンゴー果汁・果肉を使用し、ラッシー風のまろやかな味わいに。甘みと酸味のバランスがよく、すっきりと食べられます。

種類別：ラクトアイス／内容量：120ml／価格：オープンプライス

CMや楽曲にも注目

本シリーズでは、若年層に人気のCUTIE STREETをCMキャラクターに起用。アジアンムードあふれる世界観で、新ブランドの魅力をさらに引き立てます。

さらに、タイアップ楽曲『ナイスだね』のMVティザーも公開予定。味わいだけでなく、音楽やビジュアルでも楽しめる新しいアイス体験に注目です。

日常に“ときめく異国感”を♡

ロッテの「アジアに恋して」は、手軽にアジア旅行気分を味わえる新感覚アイス。香りや味わいにこだわった4種のフレーバーは、その日の気分に合わせて選ぶ楽しさも魅力です。

ちょっとしたご褒美やリラックスタイムに取り入れて、日常を彩る“ときめくひととき”を過ごしてみてはいかがでしょうか♡