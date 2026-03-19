「しゃぶ葉」でラムしゃぶ北海道フェアが開催　北国の美味が期間限定で勢ぞろい、〆は味噌ラーメンで大満足！

しゃぶしゃぶチェーン『しゃぶ葉』で2026年3月19日から「春のラムしゃぶ北海道フェア」が始まる。北海道産の食材が勢ぞろいとのことだが、いったいどんなラインナップなのか。

北海道×しゃぶしゃぶ アレンジ無限大！

2025年春に128万皿を達成した「ラムしゃぶ」が食べ放題になって復活！ 栄養素が豊富でヘルシーなラム肉を思う存分食べられるフェアが始まる。

「ニュージーランド・オーストラリアのくせのない薄切りラムの優しい味わいは、ジンギスカンだれとの相性も抜群です」（同社）

ラムだけでなく、北海道の多彩な食材やアレンジも見逃せない。

しゃぶ葉ファンから支持を得ている「北海道味噌だし」は「ラムと味噌どちらの香りも立つ難しいだしを、北海道味噌と香味野菜で旨みと甘みのバランスが良くなるよう仕上げました」と同社がアピール。

濃厚な味噌の味がラムとも相性抜群だという。チーズやご飯を投入しても美味しそうだ。

北海道味噌だし

他にも、北海道産帆立やモッツアレラチーズ、コーンなどが登場。すべて「ラムしゃぶコース」を頼めば食べ放題で楽しめる。

同社が〆としておすすめしているのが、新中華麺などを使って作るラーメンだ。「北海道味噌だし」に麺を投入し、北海道産コーンやもやし、バター（税込30円）など好きなトッピングをすれば、自分だけの「北海味噌らぁ麺」が完成する。

しゃぶしゃぶのお店で北海道ラーメンが食べられるとはうれしいポイントだ。

自分だけの「北海味噌らぁ麺」が作れる 食べ放題食材を使ってアレンジ！

春の新しいフェアは、北国の美味を堪能できる魅力的なイベントとなっている。

『しゃぶ葉』新サービスでオリジナルパフェが作れる！

これまでワッフルやソフトクリームをアレンジできたデザートコーナーに、パフェカップが新登場する。

パフェカップの使用方法

ソフトクリームやフルーツ、コーンフレークなど多彩なラインナップの具材を入れて、オリジナルパフェを作れるようになる。

さらにチョコスプレーが常設化し、これまで以上に食後のデザートも楽しめそうだ。

フルーツ系から和風までカスタム無限大！ おすすめの組み合わせ例

「春のラムしゃぶ北海道フェア」概要

対象期間：2026年3月19日〜5月中旬

販売店舗：しゃぶ葉全店 ※マロニエゲート銀座2店・心斎橋PARCO店・ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なる

対象コース：ラムしゃぶ 食べ放題コース・ラムしゃぶ＆国産牛 食べ放題コース

しゃぶ葉ホームページ：https://www.skylark.co.jp/syabuyo/

「ラムしゃぶ食べ放題コース」 料金一覧

「春のラムしゃぶ北海道フェア」

【画像】ラム＆北海道食材食べ放題 オリジナル味噌ラーメンやパフェも（9枚）