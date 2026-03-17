KOMOREBI が、3月27日にNew EP「Re:MEMBER」をリリースすることを発表した。あわせて、自身を象徴する新アーティストビジュアルも公開された。

2024年にSNSで話題を独占したヒット曲「Giri Giri」をきっかけに注目を集めたKOMOREBI。一躍シーンの中心に躍り出た彼らだが、その後の活動の中では環境の変化や数々の試練も経験してきた。そんな中、2025年にリリースしたEP「ORBIS」を経て、グループは確実に進化を遂げてきた。

自主企画ライブ＜FROM TOKYO＞を定期開催し、音楽シーン注目のアーティストたちと切磋琢磨することでライブパフォーマンスを磨き続け、さらにSNS世代ならではのユーモアとポジティブさを持った発信でKOMOREBIは“愛されキャラ”として多くのファンの支持を獲得。現在SNSで話題を集めている「雪溶けランデブー」のバズがその存在感を象徴。ジャンルを越えて広がるKOMOREBI独自のポップネスが確立されている。

そんな彼らが今回届けるEP 「Re:MEMBER」 は、KOMOREBIというグループが出会った時の初期衝動を改めて思い出し、新たに仲間と共に前へ進んでいくという強い決意を込めた作品。タイトルにも「原点を思い出し、再び一体となって進んでいく」という意味が込められている。

収録曲は全6曲。M1「DAITOKAI」は 大都会の中で生き抜く若者の熱い思いをストレートに描いたオープニング曲。M2「BOROBORO」はボロボロになっても前へ進み続ければ、誰だってなりたい自分になれる──そんなメッセージをまっすぐに届ける、心を奮い立たせる曲だ。

M3「METRO」はメトロ(地下鉄)に揺られながら、自分自身と向き合う孤独な内面世界を描いた新境地の一曲。M4「HEY-HO」はライブでも披露されている4MCの軽快なマイクリレーが魅力の曲。B-BOYカルチャーやメンバーたちのダンスルーツも感じさせる。

M5「雪溶けランデブー」は現在SNSでダンス動画や企画動画が広がり、バズを巻き起こしている楽曲。M6「おしゃれ番長 Remix」 はORANGE RANGEの名曲をリメイクした曲で、モデルとしても活動する彼らのスタンスを象徴する遊び心あふれる1曲。

EP全体を通して描かれるのは、仲間への想い、夢への希望、そして自分たちのスタンスを確立して貫くアーティストとしての姿。KOMOREBIのこれまでの歩みと、新たな一面を同時に感じられるグループの新章を告げる作品となっている。

そして、このEPのリリース後にはワンマンライブの開催も決定している。4月18日(土)、代官山SPACE ODDにて＜KOMOREBI ONE MAN LIVE「ROUTE 00」＞を開催。これまでの集大成と、新章のスタートであり、KOMOREBIの夢へ向かう発信地となるこのライブで彼らの現在地を体感してほしい。

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■KOMOREBIコメント

タイトルの「Re:MEMBER」は「Remember（思い出す）」という意味に加えて、「Re:＝もう一度」というニュアンスも重ねました。前に進むために、自分たちの過去や仲間との記憶を振り返り、前へ進む、という想いが込められています。

卒業シーズンという節目のタイミングでリリースすることを目指して制作していたので、忘れたくない人、場所、瞬間、への想いを詰め込むようにしました。過去に戻るのではなく、思い出した上でまた“仲間”として進んでいくためのEPです。

僕らの、“過去・現在・未来”と”夢・希望・挑戦”を詰め込んだ1枚です。

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New EP 「Re:MEMBER」

【配信リリース日】2026/3/27(金)

【収録曲】

1.DAITOKAI 2.BOROBORO 3.METRO

4.HEY-HO 5.雪溶けランデブー 6.おしゃれ番長 Remix

【ジャンル】HIPHOP/RAP/J-POP

【各種配信サービスリンク】https://lnk.to/K.ReMember ＜KOMOREBI ワンマンライブ「ROUTE 00」＞

場所：代官山SPACE ODD（東京都渋谷区猿楽町2−11氷川ビル B1.B2）

日時：2026/4/18(土) OPEN 17:00 /START 18:00

チケット：https://livepocket.jp/e/komorebi260418