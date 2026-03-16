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【知っておきたい】「理由のない体の不調」や「涙もろさ」は危険信号？専門家が解説する、心が壊れる前に現れる8つのサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【！】ストレスが限界、心が壊れていくサイン」と題した動画を公開した。過剰なストレスによって心が限界に達する前に現れる、8つの危険なサインについて専門家が解説している。



動画ではまず、過度なストレスや我慢を続けると心身が壊れてしまうと説明。体は痛みなどで異常を知らせる警報システムを備えているが、心にも同様に「心の不調の警報」が存在するという。この警報を無視し続けると、やがて心は壊れてしまうと警鐘を鳴らした。



心が壊れる直前のサインとして、まず「無気力と慢性疲労」が挙げられた。やる気が起きず、休日もずっと寝て過ごしてしまうといった状態は、単なる怠け癖ではなく「心のSOS」である可能性がある。特に、休息をとっても2週間以上気力が戻らない場合は、生活習慣などを見直す必要があるという。



次に、医学的な原因が特定できない「理由のない体の不調や痛み」も危険なサインだ。心と体は密接に繋がっており、心の不調がめまいや頭痛、胃痛といった身体症状として現れることがある。この現象は心理学で「身体化」と呼ばれ、体の不調は「心の悲鳴でもある」と解説された。



このほかにも、「過剰な警戒心と予期不安」「小さな失敗で全てがダメになったと考える」「優柔不断になり同じことをグルグル考えてしまう（反芻思考）」といった思考の変化や、「ハラスメントをしてしまう」「ささいなことで涙が出る」といった感情のコントロール不全も、心が限界に近いことを示すサインだと指摘している。



動画の最後では、これらのサインに気づいた際の対処法として、何よりもまず「辛いことから早く逃げ出し、ゆっくり休養すること」の重要性を強調。心の回復に最も大切なことは「安心を感じることです」と結論付けた。