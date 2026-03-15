歌舞伎町の夜明けに差し出される、一杯の味噌汁。ホストやキャバ嬢が安らぎを求めて訪れる小さな定食屋【書評】

歌舞伎町の夜明けに差し出される、一杯の味噌汁。ホストやキャバ嬢が安らぎを求めて訪れる小さな定食屋【書評】