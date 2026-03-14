「今日好き」おひなさま（長浜広奈）美ウエストちらり「スタイル良い」「雰囲気違う」透明感溢れるホワイトコーデ【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」出演美女、美ウエスト際立つホワイトコーデ
白のワントーンコーディネートを披露した長浜。メッシュ素材の透け感あるトップスで美しいウエストをちらりとのぞかせた。
ネット上では「スタイル良い」「天使」「可愛すぎ」「雰囲気違う」など反響が寄せられている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
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◆おひなさま（長浜広奈）、美ウエストちらり
白のワントーンコーディネートを披露した長浜。メッシュ素材の透け感あるトップスで美しいウエストをちらりとのぞかせた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
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