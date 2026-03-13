6月11日発売「パワフルプロ野球2026-2027」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、1次ラウンド・プールCを4戦全勝で突破。14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと激突する。決戦を前に、日本の人気ゲームから粋なエールが届いた。

6月11日に発売となる人気野球ゲーム「パワフルプロ野球2026-2027」。12日にはYouTubeの「パワプロ・プロスピ」公式チャンネルで、オープニングムービーが公開された。

「パワプロ・プロスピ」公式Xでも「大盛況の2026World Baseball Classic たまらないでやんすね〜 サクセス30周年の本作ではサクセスオールスターズが世界に挑むでやんす！ 世界の舞台で戦う興奮を感じられるオープニングムービーになってるでやんすよ！」とアピールしている。

ムービーには2009年大会のイチローのV打、2006年大会の川崎宗則の“神の手”生還、松中伸彦のヘッドスライディングからの二塁ベースへのグーパンチなどを想起させるシーンが収められている。X上のファンも歓喜の声を上げた。

「素敵やん」

「WBCの名場面を再現した最高峰のオープニングじゃあないっす…」

「涙止まんねぇーーー」

「最後の場面、09WBCイチローオマージュかな？」

「WBC名場面詰め込んでるな」

「マーケティング上手すぎる」

準々決勝で侍ジャパンはベネズエラと対戦。勝ち進めば準決勝は16日（同17日）、決勝は17日（同18日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）