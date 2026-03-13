TWICE¥µ¥Ê¤¬½ãÇò¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤È½÷Í¥¥«ー¥ë¥Ø¥¢¤ÇÀ¶½ã¤ÊÈþ¤·¤µÁ´³«¡ª¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡ÖPRADA¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬½ãÇò¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇPRADA¡Ê¥×¥é¥À¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛTWICE¥µ¥Ê¤¬¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇPRADA¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø①～③¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPRADA¤òÅ»¤¦¥µ¥Ê①～③
¢£TWICE¥µ¥Ê¡¢PRADA¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Õ¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì
¥µ¥Ê¤Ï3·î12Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖPrada White Sun¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥É¥ì¥¹¤È¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤òÇò¤ÇÂ·¤¨¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥ë¥Ã¥¯¤Ç¸½¤ì¤¿¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂç¤¤á¤Ë´¬¤¤¤¿±ýÇ¯¤Î±Ç²è½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥«ー¥êー¥Ø¥¢¤Ç¡¢À¶Á¿¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥È¥³ー¥ë¤Ç¥µ¥Ê¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤«¤éÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÊ²¤«¤ì¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÍ¥²í¤Ë¥Ýー¥º¡£¤È¤¤Ë¼ê¤Ç¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ËË¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤òÅº¤¨¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÐÊ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSIXTEEN¡Ù¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿JEON SOMI¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¡Ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ーー¡×¡ÖPRADA¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¥¥å¥ë¥ó¥¥å¥ë¥ó¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖPRADA¥µ¥ÊºÇ¹â¡×¡Öº£Æü¤âÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍýÁÛÅª¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥¯¥ë¥¯¥ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤ÎÍÍ¤Ê¿¿¤ÃÇò¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»÷¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦½÷À¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î°áÁõ¤â¡ªPRADA¤òÅ»¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤TWICE¥µ¥Ê
¤Ê¤ªPRADA¤Ï¡¢TWICE¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¥µ¥Ê¤Î¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤Î°áÁõ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£