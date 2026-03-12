この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東大博士課程の韓国人「日本では普通の人なのに韓国では負け犬扱い」日韓の“成功”の価値観があまりに違いすぎる現実

東京大学の博士課程に在籍するパクくんが、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「日本人の生き方に、韓国人6人が感動した。なぜ？」と題した動画を公開。韓国の競争社会とは異なる日本の価値観に、多くの韓国人がなぜ心を惹かれるのかを論じた。



動画の中心となるのは、ある韓国人男性がSNSに投稿した「ごく個人的な視点で見る日本の話」というエッセイである。パクくん氏によると、この投稿者は韓国における「成功」を、常に前進し続ける刺激的なものと定義する一方で、「このくらいで十分」という言葉は「諦めた人の言い訳のように聞こえる」社会だと指摘する。対照的に、日本では「静かに長く、自分の居場所を守ってる人たちがいる」とし、繁盛してもあえて店を拡大せず、常連客を大切にするカフェ店主を例に挙げた。そして「山頂も中腹もどちらも尊重される社会、そういうところが日本のいいところじゃないだろうか？」と、日本の生き方を評価している。



このエッセイには、多くの韓国人から共感の声が寄せられたという。あるコメントでは「日本はすでにバブル時期を経験して、走り続けることの限界を体感した国なんじゃないでしょうか」と、日本の社会が持つ成熟性を分析。また、韓国人女性と結婚し日本に20年住んでいるという男性は、夕方の散歩や何気ない街角の風景に「ささやかな美しさ」を見出し、心から感動している様子を伝えた。さらに別の人物は、韓国の基準では負け犬かもしれないとしながらも、週3日の午前中だけ働き、午後は自分の時間を楽しむ現在の生活に「すごく満足しています」と語った。



パクくん氏は、これらの意見を踏まえ、重要なのは「自分にとっての幸せって何なんだろう」という問いだと結論づける。韓国の競争的な価値観や日本の安定を重んじる価値観、どちらが正しいということではなく、自分自身の価値観に合った環境を見つけることが大切だと主張。「自分が気持ちよくいられる場所ってどこだろう」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。