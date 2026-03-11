日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第5弾が、本日3月11日より配信解禁された。

「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。

今回配信解禁されたのは、坂本竜彦「君君君」、ザ・レンジャーズ「赤く赤くハートが」、有馬竜之介「土曜日に集まれ！」など、全40作品。

YouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」では、配信解禁された全楽曲のオフィシャルオーディオ（公式試聴動画）が順次公開される。

◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube

https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan

◆各音楽配信サイト

https://bio.to/showakayoufukkoku1

◆日本クラウンHP

https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news

昭和歌謡復刻シリーズ 第5弾 作品一覧

■坂本竜彦

「君君君」

1.君君君

2.男の顔

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)6月1日

■坂本竜彦

「戦場の野郎ども」

1.戦場の野郎ども

2.戦場無宿

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)7月1日

■坂本竜彦

「心の故郷」

1.心の故郷

2.星かげの唄

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)9月1日

■坂本竜彦

「君に逢う前」

1.君に逢う前

2.禁じられた夜

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)10月15日

■坂本竜彦

「愛してる愛してる」

1.愛してる愛してる(坂本竜彦)

2.涙とあるく(永井江利子)

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)1月1日

■坂本竜彦

「静かな男」

1.静かな男

2.別れのグラス

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)3月1日

■坂本竜彦

「東京でたったふたり」

1.東京でたったふたり

2.霧のスカイライン

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)9月1日

■坂本竜彦

「この道ひとり」

1.この道ひとり

2.ナイトクラブの夜は更けて

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)2月1日

■坂本竜彦

「ハイウェイの口笛」

1.ハイウェイの口笛

2.白い旅愁

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)9月1日

■坂本竜彦

「あなたを離さない」

1.あなたを離さない

2.男なみだのにがい酒

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月1日

■坂本竜彦

「ゆずり葉の唄」

1.ゆずり葉の唄

2.このままでいいの

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)8月1日

■進一彦

「拍手で送ろう」

1.拍手で送ろう

2.ふたりでいると淋しい

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)8月1日

■進一彦

「右手に帽子を」

1.右手に帽子を

2.いつも二人で

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)9月1日

■進一彦

「元気いっぱい」

1.元気いっぱい

2.幸せはまるいもの

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)12月1日

■西郷輝彦/進一彦・宮崎寿子

「俺らは九州っ子」

1.俺らは九州っ子(西郷輝彦)

2.博多よかとこ(進一彦・宮崎寿子)

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)4月10日

■進一彦

「赤い水着のかわいい娘」

1.赤い水着のかわいい娘

2.恋のクロール

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)5月10日

■進一彦

「あの娘の季節」

1.あの娘の季節

2.小さな星がポケットに

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)12月1日

■進一彦

「星をみつめて」

1.星をみつめて

2.青空に手を上げて

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)5月1日

■進一彦

「夕陽よ泣くな」

1.夕陽よ泣くな

2.星の下で逢おうよ

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)10月1日

■ザ・プレイボーイ

「帰っておくれ」

1.帰っておくれ

2.マリアンヌ

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)3月1日

■ザ・プレイボーイ

「シェビデビで行こう」

1.シェビデビで行こう

2.恋の天使

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)7月1日

■ザ・プレイボーイ

「愛しのアンジェリータ」

1.愛しのアンジェリータ

2.恋をしようよ踊ろうよ

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日

■ザ・プレイボーイ

「思い出のカリフォルニア」

1.思い出のカリフォルニア

2.パーティ・バイ・ザ・リバー・サイド

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)8月1日

■ザ・プレイボーイ

「湖に眠るマリーの恋」

1.湖に眠るマリーの恋

2.シェリー

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)11月1日

■ザ・レインジャーズ

「星空の恋人」

1.星空の恋人

2.レッツ・ゴー・レインジャーズ

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月10日

■ザ・レインジャーズ

「赤く赤くハートが」

1.赤く赤くハートが

2.サリーの瞳

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)12月1日

■ザ・レインジャーズ

「君知るや」

1.君知るや

2.恋するたそがれ

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日

■ザ・レインジャーズ

「星空は乙女の祈り」

1.星空は乙女の祈り

2.恋の足音

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)10月1日

■ザ・クーガーズ

「テクテク天国」

1.テクテク天国

2.アフロデティ

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月10日

■ザ・クーガーズ

「あこがれ」

1.あこがれ

2.こころの恋人

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月10日

■ザ・クーガーズ

「好きなんだ」

1.好きなんだ

2.J&A

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)2月1日

■ザ・クーガーズ

「青い太陽」

1.青い太陽

2.可愛い悪魔

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日

■ブルー・ジーンズ

「マミー」

1.マミー

2.愛して

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)11月10日

■ブルー・ジーンズ

「ワン・モア・プリーズ」

1.ワン・モア・プリーズ

2.星のデイト

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日

■ザ・ターマイツ

「お友達でいつまでも」

1.お友達でいつまでも

2.高校生になっても

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)8月1日

■リンガーズ

「恋はふりむかない」

1.恋はふりむかない

2.二人だけの愛の言葉

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)5月1日

■有馬竜之介

「土曜日に集まれ」

1.土曜日に集まれ

2.ハートを狙い撃ち

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)2月10日

■有馬竜之介

「僕の世界においでよ」

1.僕の世界においでよ

2.好きだよ

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)9月1日

■ジョニー丘

「青春のある日に」

1.青春のある日に

2.想い出のアゼリア

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)11月25日

■ジョニー丘

「登別慕情」

1.登別慕情

2.梨の花が散るよ

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)6月25日