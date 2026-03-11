日本クラウン、昭和歌謡復刻シリーズ第5弾。 坂本竜彦、ザ・レンジャーズ、有馬竜之介ら全40作品を一挙配信解禁
日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第5弾が、本日3月11日より配信解禁された。
「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。
今回配信解禁されたのは、坂本竜彦「君君君」、ザ・レンジャーズ「赤く赤くハートが」、有馬竜之介「土曜日に集まれ！」など、全40作品。
YouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」では、配信解禁された全楽曲のオフィシャルオーディオ（公式試聴動画）が順次公開される。
◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube
https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan
◆各音楽配信サイト
https://bio.to/showakayoufukkoku1
◆日本クラウンHP
https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news
昭和歌謡復刻シリーズ 第5弾 作品一覧
■坂本竜彦
「君君君」
1.君君君
2.男の顔
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)6月1日
■坂本竜彦
「戦場の野郎ども」
1.戦場の野郎ども
2.戦場無宿
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)7月1日
■坂本竜彦
「心の故郷」
1.心の故郷
2.星かげの唄
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)9月1日
■坂本竜彦
「君に逢う前」
1.君に逢う前
2.禁じられた夜
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)10月15日
■坂本竜彦
「愛してる愛してる」
1.愛してる愛してる(坂本竜彦)
2.涙とあるく(永井江利子)
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)1月1日
■坂本竜彦
「静かな男」
1.静かな男
2.別れのグラス
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)3月1日
■坂本竜彦
「東京でたったふたり」
1.東京でたったふたり
2.霧のスカイライン
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)9月1日
■坂本竜彦
「この道ひとり」
1.この道ひとり
2.ナイトクラブの夜は更けて
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)2月1日
■坂本竜彦
「ハイウェイの口笛」
1.ハイウェイの口笛
2.白い旅愁
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)9月1日
■坂本竜彦
「あなたを離さない」
1.あなたを離さない
2.男なみだのにがい酒
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月1日
■坂本竜彦
「ゆずり葉の唄」
1.ゆずり葉の唄
2.このままでいいの
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)8月1日
■進一彦
「拍手で送ろう」
1.拍手で送ろう
2.ふたりでいると淋しい
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)8月1日
■進一彦
「右手に帽子を」
1.右手に帽子を
2.いつも二人で
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)9月1日
■進一彦
「元気いっぱい」
1.元気いっぱい
2.幸せはまるいもの
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)12月1日
■西郷輝彦/進一彦・宮崎寿子
「俺らは九州っ子」
1.俺らは九州っ子(西郷輝彦)
2.博多よかとこ(進一彦・宮崎寿子)
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)4月10日
■進一彦
「赤い水着のかわいい娘」
1.赤い水着のかわいい娘
2.恋のクロール
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)5月10日
■進一彦
「あの娘の季節」
1.あの娘の季節
2.小さな星がポケットに
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)12月1日
■進一彦
「星をみつめて」
1.星をみつめて
2.青空に手を上げて
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)5月1日
■進一彦
「夕陽よ泣くな」
1.夕陽よ泣くな
2.星の下で逢おうよ
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)10月1日
■ザ・プレイボーイ
「帰っておくれ」
1.帰っておくれ
2.マリアンヌ
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)3月1日
■ザ・プレイボーイ
「シェビデビで行こう」
1.シェビデビで行こう
2.恋の天使
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)7月1日
■ザ・プレイボーイ
「愛しのアンジェリータ」
1.愛しのアンジェリータ
2.恋をしようよ踊ろうよ
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日
■ザ・プレイボーイ
「思い出のカリフォルニア」
1.思い出のカリフォルニア
2.パーティ・バイ・ザ・リバー・サイド
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)8月1日
■ザ・プレイボーイ
「湖に眠るマリーの恋」
1.湖に眠るマリーの恋
2.シェリー
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)11月1日
■ザ・レインジャーズ
「星空の恋人」
1.星空の恋人
2.レッツ・ゴー・レインジャーズ
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月10日
■ザ・レインジャーズ
「赤く赤くハートが」
1.赤く赤くハートが
2.サリーの瞳
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)12月1日
■ザ・レインジャーズ
「君知るや」
1.君知るや
2.恋するたそがれ
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日
■ザ・レインジャーズ
「星空は乙女の祈り」
1.星空は乙女の祈り
2.恋の足音
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)10月1日
■ザ・クーガーズ
「テクテク天国」
1.テクテク天国
2.アフロデティ
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月10日
■ザ・クーガーズ
「あこがれ」
1.あこがれ
2.こころの恋人
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月10日
■ザ・クーガーズ
「好きなんだ」
1.好きなんだ
2.J&A
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)2月1日
■ザ・クーガーズ
「青い太陽」
1.青い太陽
2.可愛い悪魔
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日
■ブルー・ジーンズ
「マミー」
1.マミー
2.愛して
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)11月10日
■ブルー・ジーンズ
「ワン・モア・プリーズ」
1.ワン・モア・プリーズ
2.星のデイト
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月1日
■ザ・ターマイツ
「お友達でいつまでも」
1.お友達でいつまでも
2.高校生になっても
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)8月1日
■リンガーズ
「恋はふりむかない」
1.恋はふりむかない
2.二人だけの愛の言葉
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)5月1日
■有馬竜之介
「土曜日に集まれ」
1.土曜日に集まれ
2.ハートを狙い撃ち
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)2月10日
■有馬竜之介
「僕の世界においでよ」
1.僕の世界においでよ
2.好きだよ
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)9月1日
■ジョニー丘
「青春のある日に」
1.青春のある日に
2.想い出のアゼリア
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)11月25日
■ジョニー丘
「登別慕情」
1.登別慕情
2.梨の花が散るよ
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)6月25日