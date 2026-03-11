2児の母・神戸蘭子、“人生初”料理教室で作ったインドカレー披露「手作りできるなんて尊敬」「スパイス使いこなしててすごい」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/11】モデルの神戸蘭子が3月10日、自身のInstagramを更新。初めての料理教室でインドカレーを作る様子を公開した。
【写真】43歳2児のママモデル「食欲そそられる」じゃがいも・豆など入った手作りインドカレー
神戸は「先日、人生初のお料理教室。インドカレー作れるようになりました」と報告。フライパンにジャガイモ、豆などが入ったインドカレーを作っている様子や、たくさんのスパイスの写真を公開し「お家では性格上、お教室でのように丁寧には作れませんが、子供達にも大好評 ただし、辛さに毎回むらありです」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「インドカレーを手作りできるなんて尊敬」「ご飯にもナンにも合いそう」「たくさんスパイス使いこなしててすごい」「食欲そそられる」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
神戸は2014年5月にスタイリストの男性と結婚し、2016年5月に第1子を出産。2019年3月に第2子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
