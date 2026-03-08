[3.8 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè5Àá](JFE¥¹)

¢¨12:55³«»Ï

¼ç¿³:¹âºê¹ÒÃÏ

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥¶¡¼

DF 2 ¹©Æ£¹§ÂÀ

DF 18 ÅÄ¾åÂçÃÏ

DF 48 Î©ÅÄÍª¸ç

MF 8 ¹¾ºäÇ¤

MF 27 ÌÚÂ¼ÂÀºÈ

MF 33 ¿ÀÃ«Í¥ÂÀ

MF 41 µÜËÜ±Ñ¼£

MF 51 Çò°æ¹¯²ð

MF 88 »³º¬±Ê±ó

FW 22 °ìÈþÏÂÀ®

¹µ¤¨

GK 52 úðÅÄÂÀÏº

DF 6 Âç¿¹Çî

DF 43 ÎëÌÚ´î¾æ

MF 3 Æ£°æ³¤ÏÂ

MF 5 ¾®ÁÒ¹¬À®

MF 28 ¾¾ËÜ¾»Ìé

FW 40 ²ÏÌî¹§ÂÁ

FW 98 ¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý

FW 99 ¥ë¥«¥ª

´ÆÆÄ

ÌÚ»³Î´Ç·

[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]

ÀèÈ¯

GK 1 ÂÀÅÄ³Ù»Ö

DF 22 ¿Ü³­±ÑÂç

DF 34 ¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó

DF 50 ÎëÌÚµÁµ¹

MF 2 Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ

MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í

MF 7 ±üÀî²íÌé

MF 11 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª

MF 25 ÕúÀ±½Ó

MF 44 º´Æ£¶Á

FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹

¹µ¤¨

GK 21 Ô£¸¬ÂÀÏ¯

DF 5 ¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×

DF 15 ±ÊÅÄ¸öÂç

MF 16 Ê¿²¬ÂçÍÛ

MF 18 ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ

MF 39 Ê¿¸ÍÂÀµ®

MF 77 ¿·°æÀ²¼ù

MF 88 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È

MF 99 ËÜÅÄÉ÷ÃÒ

´ÆÆÄ

úÄµ®ºÛ