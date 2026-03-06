お笑いタレントの今田耕司（59）が6日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。今年に入って所属している吉本興業のルールが変わったことを明かした。

今田は、トークの中で「今年から全社員がジャケット着用というルールになったんです。今まで吉本興業って結構、自由な服装でみんな現場に行ってたんですけど、もうちゃんとした会社になってますからジャケットにしましょうって言うて今全社員ジャケット着てるんです」と、吉本興業のルール変更に言及。

そして「ありがたいことに吉本興業、マネジャー、ジャケットっていうとイメージがあって、不祥事とか謝罪みたいな。まだ、それをイジられるんです。ジャケット着てると何かあったとか、どうしたのとか」とまだマイナスなことを連想されてしまうと言い、「そこが今、正念場と言いますか、まだ慣れていただいてないんですよ、周りに。そこが社員の中では、ちょっと戻してくれへんかなっていう意見がちょっとあるらしい、ちらほらと」と明かした。

そのうえで、「千鳥のマネジャーが現場でジャケット着てたら“ついに何かバレた”みたいなのあるじゃないですか。スポンサーさんへの謝罪とかありますから」と懸念してみせ、スタジオの笑いを誘っていた。