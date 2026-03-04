タレントの安田美沙子（43）が、グラビアアイドルとして活動していた20代の頃に経験した、あまりにも個性的で過酷な撮影現場の裏側を告白した。

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。ゲストとして登場した安田は、自身の人生の節目について「ミスヤンマガの賞を獲った頃」と回想し、当時のグラビアDVD撮影での衝撃的なエピソードを披露した。

安田によると、当時の撮影現場には名物監督がいたという。撮影の内容は、前を走るトラックに乗った監督が動画を回し、安田が水着姿でそのトラックを必死に追いかけるというもの。安田は、そのあまりにシュールな状況に思わず笑ってしまったというが、監督からは「笑うな！」「泣きそうな顔がいい」「苦しそうな顔が見たい」と厳しく追い込まれたという。

さらに安田が驚いたのは、指示を出す監督自身の服装であった。安田を追い込むその監督は、なぜか自分もブーメランパンツ一枚という姿で撮影に臨んでいた。安田は「自分が（撮られる側じゃ）ないのに」と当時の困惑を振り返り、森田哲矢も「そりゃ笑いますよ！向こうがブーメランパンツで撮ってたら」と同情を寄せ、安田は「結構辛かったです」と本音が漏らしていた。