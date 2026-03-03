この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、23歳の女性美容師アシスタントにインタビューを行ったショート動画を公開した。動画内では、自身の月収や貯金事情を赤裸々に明かすとともに、美容師を目指した原点や将来の野望について語っている。



インタビューは、現在の給与についての質問からスタート。「まだアシスタントなんで」と前置きしつつ、月収は「20万ぐらい」と回答した。実際に働いてみた感想については、「お客様といろんなお話とかできてめっちゃ楽しい」と充実感をにじませる。



美容師を志したきっかけを問われると、「4歳の時に自分の前髪を短く切りすぎちゃったのを、美容師さんが直してくれて魔法だと思って」と当時の感動を回顧。「そっから一生美容師を求めて今になります」と、幼少期の体験が現在につながっていることを明かした。



憧れの人物としては、勤務先の代表である「コウセイさん」の名前を挙げた。「人間性が素晴らしい人だなって毎日思う」と語り、その理由として「めっちゃ忙しいのに焦ってるところとかも見たことないし、落ち着きが代表だなって」と、多忙な中でも動じない姿勢と圧倒的な技術力への敬意を示している。



また、どのような美容師になりたいかという質問には、「先輩がめちゃめちゃご飯とか連れてってくれるので」と感謝を述べた上で、「自分についてるアシスタントが欲しいものを全部買ってあげられるぐらい稼げる美容師になりたい」と大きな目標を掲げた。



一方で、貯金について聞かれると「ないです」と即答。「朝疲れちゃうとタクシーに乗ってしまうので」と、自宅から店舗まで約3000円かけてタクシー移動していることを明かし、「贅沢だな…」とインタビュアーを驚かせた。「頑張って貯めます」と苦笑いしつつも、最後は自身の得意な技術について「ハイトーンが好きなので、ブリーチしたいお客様に来ていただけたらめっちゃ嬉しいです」とアピールして締めくくった。