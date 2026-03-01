【蟹行】はなんて読む？かにこうではありません！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「蟹行」はなんて読む？ 「蟹」は海や川などにいるカニを指す漢字です。 「蟹行」はカニの特徴に由来する言葉なのですが、なんと読むかご存じですか？ ちなみに、「かにこう」ではありません。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「かいこう」でした！ 「蟹行」は蟹が行くという漢字のとおり、蟹のように横歩きすることを意味します。 横書きが一般的であるヨーロッパの文字を指す「蟹行文字（かいこうもんじ）」の略として使われることも。人間でも文字でも、横に移動することを蟹にたとえるなんて面白いですよね。 蟹にたとえた言葉として、ほかに「蟹眼（かいがん）」があります。こちらは茶の湯で使用される言葉で、蟹の眼のように小さな泡が立つ、煮えたぎったお湯を表すのだそうです。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部