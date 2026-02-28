■＜TOMOO Arena Tour 2026＞

2026年11月18日(水)【神奈川】ぴあアリーナMM

2026年11月19日(木)【神奈川】ぴあアリーナMM

2026年11月23日(月・祝)【大阪】大阪城ホール

▼チケット料金

全席指定：11,000円（税込）

▼チケット販売

＜FC先行（抽選）＞

2月28日（土）19:00 〜3月15日（日）23:59

ご入会・ログインはこちら：https://www.tomoo.jp/fc/

購入枚数制限：1人2枚まで/複数公演申し込み可

▼公演に関する注意事項

※チケットの転売/譲渡禁止。転売/譲渡が発覚した場合は、いかなる理由があろうともご入場をお断りします。

※ご当選されたご購入者様以外は、いかなる理由でもご入場頂けません。

※チケットの転売/譲渡行為防止の観点から、ご入場時にIDチェック(本人確認)をさせて頂く場合がございます。 ご来場の際は、顔写真付き公的身分証(運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。顔写真付き身分証をお持ちでない方は公的身分証を2点(学生証、健康保険証、住⺠票、等)ご持参ください。

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。

▼TOMOO Arena Tour 2026 特設サイト

https://tomoo-arena2026.ponycanyon.co.jp