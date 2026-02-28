TOMOO、神奈川・大阪での初アリーナツアーを今秋開催
TOMOOが、2026年11月に神奈川・大阪にて初のアリーナツアー＜TOMOO Arena Tour 2026＞を開催することが決定した。
発表が行なわれたのは全国ツアー＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞のファイナルである国際フォーラム公演にて。昨年5月の武道館ワンマン、そして最新アルバムを提げた全国ホールツアーを経て、TOMOOが臨む初のアリーナ公演に注目が集まる。
公演日程については、神奈川はぴあアリーナMMにて2日間、大阪は大阪城ホールにて開催される。チケットはFC先行の受付が開始され、3月15日23:59まで受付中。購入方法や会場の詳細はTOMOOのオフィシャルホームページ、SNSにて。
■＜TOMOO Arena Tour 2026＞
2026年11月18日(水)【神奈川】ぴあアリーナMM
2026年11月19日(木)【神奈川】ぴあアリーナMM
2026年11月23日(月・祝)【大阪】大阪城ホール
▼チケット料金
全席指定：11,000円（税込）
▼チケット販売
＜FC先行（抽選）＞
2月28日（土）19:00 〜3月15日（日）23:59
ご入会・ログインはこちら：https://www.tomoo.jp/fc/
購入枚数制限：1人2枚まで/複数公演申し込み可
▼公演に関する注意事項
※チケットの転売/譲渡禁止。転売/譲渡が発覚した場合は、いかなる理由があろうともご入場をお断りします。
※ご当選されたご購入者様以外は、いかなる理由でもご入場頂けません。
※チケットの転売/譲渡行為防止の観点から、ご入場時にIDチェック(本人確認)をさせて頂く場合がございます。 ご来場の際は、顔写真付き公的身分証(運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。顔写真付き身分証をお持ちでない方は公的身分証を2点(学生証、健康保険証、住⺠票、等)ご持参ください。
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。
▼TOMOO Arena Tour 2026 特設サイト
https://tomoo-arena2026.ponycanyon.co.jp
◾️「ソナーレ」
2026年1月7日（水）リリース
※TVアニメ『違国日記』オープニング主題歌
配信：https://TOMOO.lnk.to/sonare
◾️TVアニメ『違国日記』
▼放送情報
TOKYO MX 1月4日より 毎週日曜日 24:00〜
ABCテレビ 1月4日より 毎週日曜日 24:40〜
BS朝日 1月4日より 毎週日曜日 23:00〜
AT-X 1月5日より 毎週月曜日 22:30〜
※リピート放送：毎週水曜日 10:30〜/毎週金曜日 16:30〜
▼スタッフ
原作：ヤマシタトモコ「違国日記」（祥伝社 FEEL COMICS）
監督：大城美幸
構成・脚本：喜安浩平
キャラクターデザイン・総作画監督：羽山賢二
サブキャラクターデザイン：川村敏江
プロップ設定：狩野 都
衣装設定：相澤 楓
美術：高橋依里子
色彩設計：田中美穂
撮影：並木 智
編集：関 一彦
音響監督：大森貴弘
音楽：牛尾憲輔
アニメーション制作：朱夏
▼キャスト
高代槙生：沢城みゆき
田汲朝：森風子
笠町信吾：諏訪部順一
楢えみり：諸星すみれ
醍醐奈々：松井恵理子
塔野和成：近藤隆
実里：大原さやか
▼音楽情報
オープニングテーマ TOMOO「ソナーレ」
作詞 / 作曲：TOMOO
編曲：小西遼(象眠舎、CRCK/LCKS)
エンディングテーマ Bialystocks「言伝」
作詞：菊池剛 甫木元空
作曲：菊池剛
▼原作情報
『違国日記』ヤマシタトモコ 全11巻 発売中
https://www.shodensha.co.jp/ikokunikki/
▼Information
公式サイト https://ikoku-anime.com/
公式X @ikoku_anime https://x.com/ikoku_anime
公式Instagram @ikoku_anime_official https://www.instagram.com/ikoku_anime_official?igsh=cDBlOHc5MTB4b2Ri&utm_source=qr
公式ハッシュタグ ＃違国日記
