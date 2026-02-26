ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美が26日、日本テレビ系「ZIP！」と「DayDay.」に生出演。五輪での舞台裏や話題の“首傾げポーズ”について語る中、将来の夢にも言及。意外な答えが明かされた。

■「チークを付けるのが好き」

「DayDay.」に出演した中井は、視聴者から寄せられた「フィギュアスケートをやっていなかったらどんな職業に就きたいですか」という質問に回答。その意外な答えが、話題を呼んだ。

「自分自身、メイクとか髪の毛をアレンジしたりするのが好きなので、将来ヘアメイクさんになれたらいいな～と思いつつ……」と話すと出演陣もビックリ。「将来って、フィギュア以外のことも考えているのですか」と問われると、「そうですね」と笑った。

また、「ZIP！」では街角インタビューを実施。中井に聞きたいこととして、「メイクのポイントはありますか」という質問があり、これに対しては「チークを付けるのが好きで、練習の時からかわいく付けています。まつ毛に関しては自まつ毛で、まつ毛パーマもまつ毛エクステもしていません」と答えた。

■試合本番のメイクも自分で

試合本番のメイクも自身の手で行っており、「（演技で使う）曲や衣装に合わせてメイクを変えますし、それは自分自身も楽しみの一つです」とした。「YouTube」などのメイク動画で研究し、「自分もこんなふうにしてみよう」と試行錯誤していると明かした。

ヘアメイクという点では金メダルのアリサ・リュウ（米国）が、強烈なインパクトを残したが、中井はそのアリサとの会話も披露。フリーの得点が発表された際、2人はハグして喜びを分かち合っていたが、この時に「初めての五輪でトリプルアクセルを着氷したこともすごいし、メダルを取ったことも本当にすごいことだよ」と祝福されたという。

来月には初参加となる世界選手権（プラハ）が控えている中井。五輪と同様に「存分に楽しみたい」と話した。五輪、世界選手権と連続メダルなるか、注目だ。