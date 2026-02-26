HIBIKA春のケーキ登場♡花や果実を表現した四季菓子コレクション

四季の移ろいを大切にした“にっぽんの洋菓子”を提案する四季菓子の店HIBIKA（ひびか）から、春の訪れを感じる華やかなケーキが登場します。旬の素材を活かした彩り豊かなスイーツは、日本ならではの季節感を楽しめるのが魅力。春の花や果実、新緑の風景を表現した美しいケーキが並び、特別なティータイムをやさしく彩ります♡

春を彩るHIBIKAの四季菓子

HIBIKAでは、春の四季菓子を2026年3月1日(日)～5月31日(日)まで販売します。

日本の春を愛でる感性を大切にしながら作られたケーキは、見た目の美しさと素材の味わいを楽しめるのが魅力。

彩り豊かな花々や朝露にきらめく新緑、みずみずしい果実など、季節の情景を洋菓子で表現しています。

春のケーキの販売は5月31日(日)までで、6月からは夏のケーキの展開となります。

春限定ケーキラインナップ

春灯花-フレーズ・フロマージュ-〈NEW〉



価格：900円（本体価格833円）

なめらかなレアチーズムースで苺とフランボワーズのムース、甘酸っぱい苺のコンフィチュールを包みました。2種のゼリーが華やかに輝き、春の花をイメージしたケーキです。

※販売期間3月4日(水)～

春の朝つゆ-抹茶とレモン-



価格：860円（本体価格796円）

宇治抹茶のムースで瀬戸内レモンのジュレとレモンムースを包みました。抹茶の上品な香りと爽やかな酸味のバランスが楽しめます。

※販売期間3月4日(水)～

さくらんぼ-チェリーのケーキ-



価格：880円（本体価格814円）

甘酸っぱいチェリーのムースを真っ赤なさくらんぼの形に仕上げました。香ばしいアーモンド生地とともに味わえます。

彩ふうせん-アプリコット・ショコラブラン-



価格：880円（本体価格814円）

アプリコットのジュレとオレンジクリームをホワイトチョコムースで包んだやさしい味わい。色とりどりの紙ふうせんをイメージしています。

春風-桃とショコラブラン-



価格：860円（本体価格796円）

桃のソースと桃のムースをホワイトチョコムースで包みました。甘酸っぱいベリーとサブレがアクセントです。

※販売期間3月4日(水)～

花の蜜-はちみつレモンとショコラ-〈NEW〉



価格：760円（本体価格703円）

ミルクチョコレートムースにオレンジのコンフィチュールとはちみつレモンのムースを重ねました。やさしい甘さと爽やかな香りが広がります。

春の味わいを楽しむひととき

HIBIKAの春のケーキは、季節の情景をそのまま閉じ込めたような繊細な美しさが魅力です。華やかな見た目とやさしい味わいは、自分へのご褒美はもちろん手土産にもぴったり♪

春だけの特別な四季菓子を味わいながら、心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。