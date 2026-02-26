HIBIKA春のケーキ登場♡花や果実を表現した四季菓子コレクション
四季の移ろいを大切にした“にっぽんの洋菓子”を提案する四季菓子の店HIBIKA（ひびか）から、春の訪れを感じる華やかなケーキが登場します。旬の素材を活かした彩り豊かなスイーツは、日本ならではの季節感を楽しめるのが魅力。春の花や果実、新緑の風景を表現した美しいケーキが並び、特別なティータイムをやさしく彩ります♡
春を彩るHIBIKAの四季菓子
HIBIKAでは、春の四季菓子を2026年3月1日(日)～5月31日(日)まで販売します。
日本の春を愛でる感性を大切にしながら作られたケーキは、見た目の美しさと素材の味わいを楽しめるのが魅力。
彩り豊かな花々や朝露にきらめく新緑、みずみずしい果実など、季節の情景を洋菓子で表現しています。
春のケーキの販売は5月31日(日)までで、6月からは夏のケーキの展開となります。
春限定ケーキラインナップ
春灯花-フレーズ・フロマージュ-〈NEW〉
価格：900円（本体価格833円）
なめらかなレアチーズムースで苺とフランボワーズのムース、甘酸っぱい苺のコンフィチュールを包みました。2種のゼリーが華やかに輝き、春の花をイメージしたケーキです。
※販売期間3月4日(水)～
春の朝つゆ-抹茶とレモン-
価格：860円（本体価格796円）
宇治抹茶のムースで瀬戸内レモンのジュレとレモンムースを包みました。抹茶の上品な香りと爽やかな酸味のバランスが楽しめます。
※販売期間3月4日(水)～
さくらんぼ-チェリーのケーキ-
価格：880円（本体価格814円）
甘酸っぱいチェリーのムースを真っ赤なさくらんぼの形に仕上げました。香ばしいアーモンド生地とともに味わえます。
彩ふうせん-アプリコット・ショコラブラン-
価格：880円（本体価格814円）
アプリコットのジュレとオレンジクリームをホワイトチョコムースで包んだやさしい味わい。色とりどりの紙ふうせんをイメージしています。
春風-桃とショコラブラン-
価格：860円（本体価格796円）
桃のソースと桃のムースをホワイトチョコムースで包みました。甘酸っぱいベリーとサブレがアクセントです。
※販売期間3月4日(水)～
花の蜜-はちみつレモンとショコラ-〈NEW〉
価格：760円（本体価格703円）
ミルクチョコレートムースにオレンジのコンフィチュールとはちみつレモンのムースを重ねました。やさしい甘さと爽やかな香りが広がります。
春の味わいを楽しむひととき
HIBIKAの春のケーキは、季節の情景をそのまま閉じ込めたような繊細な美しさが魅力です。華やかな見た目とやさしい味わいは、自分へのご褒美はもちろん手土産にもぴったり♪
春だけの特別な四季菓子を味わいながら、心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。