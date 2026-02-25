「日経225先物」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万9800枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9800枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19800( 17098)
ソシエテジェネラル証券 14435( 12007)
バークレイズ証券 6888( 6692)
JPモルガン証券 5287( 3748)
サスケハナ・ホンコン 2738( 2684)
モルガンMUFG証券 2508( 2428)
みずほ証券 4947( 2257)
ゴールドマン証券 4573( 2197)
日産証券 1974( 1974)
BNPパリバ証券 5017( 1896)
野村証券 3345( 1885)
SBI証券 1982( 1266)
ビーオブエー証券 1653( 1163)
大和証券 938( 855)
楽天証券 1103( 819)
松井証券 605( 605)
三菱UFJeスマート 579( 513)
SMBC日興証券 832( 512)
三菱UFJ証券 575( 350)
ドイツ証券 342( 342)
HSBC証券 1000( 0)
シティグループ証券 892( 0)
UBS証券 505( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 883( 333)
SBI証券 82( 68)
三菱UFJeスマート 50( 46)
ABNクリアリン証券 1596( 46)
松井証券 40( 40)
楽天証券 43( 29)
バークレイズ証券 23( 23)
ドイツ証券 512( 12)
日産証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
岡三証券 4( 4)
ゴールドマン証券 804( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1600( 0)
みずほ証券 1200( 0)
HSBC証券 1000( 0)
UBS証券 300( 0)
三菱UFJ証券 200( 0)
野村証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
