2026年2月24日、東京都大田区のアプライト電器が救難装置「ESAB」の新しい捜索方式を公開しました。

水中からの発信で、海上と上空の両方に手掛かりを残す設計が今回の核です。

遭難時の「見つけたいのに見えない」を埋めるための次世代ビーコン提案！

ESAB「Emergency Sonic & Bubble Activating Beacon」

公開日：2026年2月24日開発企業所在地：東京都大田区視認報告値（水平）：約500m視認報告値（上空）：300m以上参照研究期間：2014年〜2023年次回情報公開予定日：2026年2月26日

ESABは、漂流者の救助で発見までの時間短縮を狙う緊急救援装置です。

公式説明では、帯状の気泡と音響を長時間提供する構想が示されています。

電源喪失や視程不良で探索が難しくなる局面を補完する設計です。

帯状気泡による視覚シグナル設計

想定信号：連続気泡列視認報告値（水平）：約500m視認報告値（上空）：300m以上

従来の海上電波中心の救難装置は、沈没後に発信が途切れやすい構造課題がありました。

ESABは水中から気泡列を上昇させ、海面側に目視の手掛かりを作るアプローチです。

航空画像で微細気泡の揺らぎが白波と異なるパターンとして識別された研究知見を土台にしています。

この視覚信号は、上空から広域を確認する探索で「あたり」を早く絞る用途に向きます。

捜索初動で探索エリアを狭められる点が運用上の強み！

水中音波を組み合わせる二重探索ルート

想定音響：水中音波／空中可聴音検知想定：数km規模（一般的な水中音響知見に基づくケース）

海況が悪い場面や夜間では、目視だけに頼る探索はどうしても不利になります。

ESABは音響信号を併用し、視覚信号が弱まる条件でも探索経路を残す構成です。

気泡はソナー反応を得やすいため、海上側のセンサー運用とも接続しやすくなります。

固定翼機、ヘリ、艦艇、ドローン、UUVが同じ目標に向かって役割分担しやすい探索設計。

単一手段では拾い切れない「ミッシングエリア」対策として意味のある提案です。

実装フェーズと補完装置としての位置付け

深海向け気体発生方式：今後の課題浅水域運用：実用化しやすい段階と説明次回予告配信：2026年2月26日

公開情報では、深海向けの気体発生方式は見通しを得つつも今後検証する項目とされています。

一方で浅い水深での運用課題はほぼ解消に近く、実装へ進みやすい整理です。

またESABは既存のEPIRBやSARTを置き換える前提ではなく、補完装置として提案されています。

既存システムの上に視覚と音響の手掛かりを重ねる設計なので、現場導入時の説明もしやすい構図です。

次回公開では個人装備向け小型ビーコン展開が予告済み。

救難の現場は、天候・視程・電源状態が同時に崩れる場面ほど難易度が上がります。

ESABはその条件下で「見える手掛かり」と「聞こえる手掛かり」を二重化する発想です。

水中から空へ信号を届ける新方式！

ESAB「音響と帯状気泡で捜索を補完する救難ビーコン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ESABの新方式はいつ公開されましたか。

2026年2月24日に公開されています。

Q. 気泡列の視認報告値はどのくらいですか。

条件次第で水平約500m、上空300m以上から視認可能と報告された事例があります。

Q. ESABは既存のEPIRBやSARTを置き換える装置ですか。

置き換えではなく、既存装置を補完する提案として示されています。

