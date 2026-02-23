ユニクロの定番人気アイテム「タックワイドパンツ」の、大人世代におすすめの着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、「タックワイドパンツ／ストライプ」のネイビーとグレーを使ったコーディネートをもとに解説します。

1：ネイビー×ブラックでシャープなきちんと感を

私がユニクロで購入するのは、流行に左右されにくい定番アイテムが中心。なかでも数年前に購入してから愛用している「タックワイドパンツ/ストライプ」のネイビーは、シルエットの美しさと着まわし力の高さがお気に入りです。

この日のコーディネートは、ネイビーにあえてブラックを合わせて、シャープに。色を絞ることで、シンプルながらも洗練された印象になります。足元は歩きやすさを確保しながらも、きちんと感をキープできるローファーを選択しました。赤のチェック柄バッグで、今季らしいトラッドなエッセンスもプラス。

＜着用アイテム＞

・パンツ：ユニクロ（タックワイドパンツ/ストライプ ネイビー Lサイズ ￥3990）

・トップス：ユニクロ（数年前のもの）

・バッグ：ハンドメイド

・シューズ：ハルタ

2：スウェットのラフさをほどよくセーブ

今シーズン、同じパンツのライトグレーを追加購入しました。カジュアルにもキレイめにも振れる万能カラーで、使い勝手のよさを改めて実感しています。

このパンツは、スウェットを合わせてもラフになりすぎません。全体をベーシックカラーでまとめることで、落ち着きと統一感のある印象に仕上がります。足元は、カジュアルアイテムとも好バランスなレザースニーカーで、大人仕様に整えました。

＜着用アイテム＞

・パンツ：ユニクロ（タックワイドパンツ/ストライプ ライトグレー Lサイズ ￥3990）

・トップス：ユニクロ（スウェットシャツ メンズSサイズ ￥2990）

・手に持ったアウター：6（ロク）

・バッグ：ポーター

・スニーカー：アディダス

3：キレイ色のなじませ役としても万能

このタックワイドパンツのグレーの色味は青みが強くないので、ブラウンやレッドなど暖色系とも好相性。こんな鮮やかな赤を合わせてもコントラストがつきすぎず、自然にまとまるため、キレイ色に挑戦したいときにもおすすめです。

＜着用アイテム＞

・パンツ：ユニクロ（コーデ2と同じもの）

・ニット：ビューティアンドユース ユナイテッドアローズ

・アウター：ユナイテッドアローズ

・手に持ったストール：アソースメレ

・アームウォーマー：トリコワ

・バッグ：エルベシャプリエ

・スニーカー：コンバース