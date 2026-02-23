50代、ユニクロの「タックワイドパンツ」着こなし3つ。上下プチプラも高見え＆スタイルアップ
ユニクロの定番人気アイテム「タックワイドパンツ」の、大人世代におすすめの着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、「タックワイドパンツ／ストライプ」のネイビーとグレーを使ったコーディネートをもとに解説します。
1：ネイビー×ブラックでシャープなきちんと感を
私がユニクロで購入するのは、流行に左右されにくい定番アイテムが中心。なかでも数年前に購入してから愛用している「タックワイドパンツ/ストライプ」のネイビーは、シルエットの美しさと着まわし力の高さがお気に入りです。
この日のコーディネートは、ネイビーにあえてブラックを合わせて、シャープに。色を絞ることで、シンプルながらも洗練された印象になります。足元は歩きやすさを確保しながらも、きちんと感をキープできるローファーを選択しました。赤のチェック柄バッグで、今季らしいトラッドなエッセンスもプラス。
＜着用アイテム＞
・パンツ：ユニクロ（タックワイドパンツ/ストライプ ネイビー Lサイズ ￥3990）
・トップス：ユニクロ（数年前のもの）
・バッグ：ハンドメイド
・シューズ：ハルタ
2：スウェットのラフさをほどよくセーブ
今シーズン、同じパンツのライトグレーを追加購入しました。カジュアルにもキレイめにも振れる万能カラーで、使い勝手のよさを改めて実感しています。
このパンツは、スウェットを合わせてもラフになりすぎません。全体をベーシックカラーでまとめることで、落ち着きと統一感のある印象に仕上がります。足元は、カジュアルアイテムとも好バランスなレザースニーカーで、大人仕様に整えました。
＜着用アイテム＞
・パンツ：ユニクロ（タックワイドパンツ/ストライプ ライトグレー Lサイズ ￥3990）
・トップス：ユニクロ（スウェットシャツ メンズSサイズ ￥2990）
・手に持ったアウター：6（ロク）
・バッグ：ポーター
・スニーカー：アディダス
3：キレイ色のなじませ役としても万能
このタックワイドパンツのグレーの色味は青みが強くないので、ブラウンやレッドなど暖色系とも好相性。こんな鮮やかな赤を合わせてもコントラストがつきすぎず、自然にまとまるため、キレイ色に挑戦したいときにもおすすめです。
＜着用アイテム＞
・パンツ：ユニクロ（コーデ2と同じもの）
・ニット：ビューティアンドユース ユナイテッドアローズ
・アウター：ユナイテッドアローズ
・手に持ったストール：アソースメレ
・アームウォーマー：トリコワ
・バッグ：エルベシャプリエ
・スニーカー：コンバース