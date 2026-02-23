日本フィギュア史上初の五輪メダルもスゴかった…

ミラノ・コルティナ五輪で、日本のフィギュアスケートは金1、銀3、銅2の計6個のメダルを獲得。史上最高の成績を残した。その裏で、1992年アルベールビル大会で銀メダルを獲得した伊藤みどりさんの、全盛期のジャンプがファンの注目を集めている。

伊藤さんの代名詞はトリプルアクセル。アルベールビルでもこの大技を成功させ銀メダル。日本のフィギュアスケート史上初の五輪メダルだった。現在の目で見ても高く見えるジャンプに、X上の日本人ファンが驚きの声を上げている。

「全盛期の伊藤みどりさん ジャンプ力がエグすぎる 未だにこの超える高さの人は存在してないと思う」

「しかも急に跳ぶからなこの人」

「現代選手の3割増のジャンプ能力です。重力場が消えたのかも…」

「初手でこのエグい高さを見た世代として、ジャンプが低いと大丈夫…？になってしまう」

「今見ると凄いな、80センチくらい飛んでそう」

「彼女は飛ぶ前から見ていて安心感があった。確かに足が太いとか東洋人がとか言われてたけど。力の源だったよね」

「マジでレジェンド」

当時から30年を超える時間で、用具にも変化がある。「今の軽いスケート靴なら伊藤みどりさんは5回転は出来る。飛んでから中々降りて来ない。まさに異次元のジャンパー」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）