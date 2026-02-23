「どうして日本人はこんな神業ができるの？」外国人女性が驚いた“日本の光景”。電車、コンビニ、100円ショップ… ――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年8月18日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
インバウンド需要に沸いている日本。観光地はもちろん、大きな都市ではどこに行っても外国人の姿が目に入ってくるが、日本に住み、インフレ＆物価高の影響を大きく受けている日本人からすると「日本の何がそんなに良いのか？」と疑問に思ってしまうだろう。
そこで、すこし日本にゆかりのある外国人に「日本の印象」を聞くことで、我々が忘れかけていた日本の素晴らしさに改めて気づくことができるかもしれない。
アイルランド人のテレーサは航空会社勤務20数年、アイルランドから月に2回は日本に飛ぶベテランCAだ。「好きなものがありすぎるのが日本です！」と口をきると、こう続ける。
「まず日本人はとても礼儀正しく、思いやりがあって、規則や時間をちゃんと守ってくれるので仕事がやりやすいです。交通機関は便利で効率的だし、最先端の技術があふれた国だから、私が日本に行くたびに、友人たちは“未来の国”に行くのね、と羨ましがります。あと世界でここまで安全な国は他にないんじゃないでしょうか」
◆長年、解けない日本の謎「電車やバスで寝ている人たちは……」
テレーサさんは「ただ、一つ、大きな謎があるんですよ」と首をかしげる。日本に何度も来ているはずのCAが抱く謎とはいったい何なのか？
「日本で電車やバスに乗って、すごくビックリしたのが、座っている日本人のほとんどが頭をグラグラさせながら、スースーと船を漕いでいることなんです。どうしてみんな眠っているの？ 正直とても奇妙で不思議な光景。
でもそれだけじゃないんです。乗客たちは降りるべき駅に来ると、パッと目覚めてさっと下車していくじゃないですか。驚いたのなんのって。もう感嘆の一言！ 一体、どうやったら日本人はこんな神業を、さらりとやってのけられるのでしょうか」
ちなみに彼女の同僚が、この光景を何度も目撃して出した結論は、「きっと日本人は、Sleepy Race（眠たがりの人種）なんだよ」だった。
日本ではごく当たり前のこの光景、外国人から見ると非常に不可思議な現象に映っているというわけだ。
◆CAの意外なオフタイムの過ごし方「チェーン店が素晴らしい」
東京へのフライト後の休みは3日間。彼女はこの短いオフタイムを最大限に満喫する。モットーは、日本でこそ楽しめる体験をすること。
“腹が減っては戦ができぬ”というわけで、まずは食事。高給取りのビジネスクラス担当CAなら、やっぱりカウンターで食べる老舗寿司屋かグルメレストランと思いきや、実は彼女がこよなく愛するのは、あのチェーン店の「カレーハウスCoCo壱番屋」とコンビニの「セブンイレブン」なのだ。あと「スシロー」もお気に入り。どれも庶民的な店ではないか。
彼女によると「日本でホテルに着いたら、その足でCoCo壱番屋へまっしぐらです。あそこのカレーの味は絶妙・絶品！ お腹のすき具合でライス量を増減できるし、辛さやトッピングの選択肢もたくさん！ 注文したらすぐに出てくるし、それでいて値段はすごく良心的なのが嬉しいですね」
テレーサさんは、チーズカレー、ポークカレーなど異なるカレーソースに、トッピングもコロッケ、ソーセージ、茄子など一通り試したそうだ。今、一番のお気に入りはジューシーで柔らかいチキンカツを乗せたカツカレー。健康志向の彼女は、これにほうれん草をトッピング。この組み合わせは何度、食べても飽きないおいしさだと絶賛している。
