この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「30代経営者 お給料いくらですか？」と題したショート動画を公開。ダブルダッチのスクールを運営する株式会社コエルの代表が登場し、元世界チャンピオンという経歴を持ちながら、役員報酬30万円で業界拡大に挑む泥臭い経営実態を語った。



動画冒頭、男性は自身の事業について「小学生から高校生まで全国で50クラス」を展開していると説明。しかしその集客方法は驚くほどアナログだ。「広告とか打ってもあんま効果ないんで」と前置きし、「公園に行って子供に話しかけて『ダブルダッチやんない？』みたいな」と直接勧誘を行っているという。「東京と福岡の公園は大体制覇した」と豪語する彼によると、新宿の牛込柳町周辺は富裕層が多く「心に余裕があるんで話をちゃんと聞いてくれる」一方、新小岩方面は反応が厳しかったと笑いを誘った。



気になる給与事情について「役員報酬30万です」と明かすと、撮影者も驚愕。貯金も「100万円」だという。もっと報酬を取れるのではないかという問いに対し、彼は「社員を増やしたい」と即答。「働く人が増えないと業界が大きくならない」と語り、自身の利益よりも会社の成長と業界の未来を優先する経営者としての矜持を覗かせた。



かつては営業所長を務め、2017年にはダブルダッチで世界チャンピオンにもなったという輝かしい経歴の持ち主。しかし、世界一になった瞬間に「こんなもんか」と虚無感を抱いたことが転機となった。「どうせ死ぬなら自分のやりたいことやりたいな」と独立を決意した経緯を語り、好きな言葉は「圧倒的」、幸せを感じる瞬間は「子供たちの成長」だと目を輝かせた。



最後には、独立を迷う人々に向けて「どうせ死ぬんで、1回やってみてダメなら戻ればいい」とアドバイス。安定を捨てて情熱に生きる35歳経営者の、潔さと行動力が際立つインタビューとなった。