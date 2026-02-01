¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè27Àá ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È vs ¥ê¥Ð¥×ー¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè27Àá ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î22Æü23:00¤Ë¥·¥Æ¥£¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¥¤¥´¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¥ª¥É¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥âー¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤Ï¥¦ー¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¡ÊFW¡Ë¡¢¥³ー¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡ÊFW¡Ë¡¢¥«ー¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
66Ê¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¥ª¥É¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥À¥ó¡¦¥Ì¥É¥¤¥§¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ð¥¯¥ï¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥´¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ë¥Ã¥«¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
77Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥éー¡ÊFW¡Ë¡¢¥³ー¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ê¥ª¡¦¥Ì¥°¥â¥Ï¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨ー¥¶¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
83Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥«ー¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡ÊMF¡Ë¡¢¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¸¥çー¡¦¥´¥á¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
90+3Ê¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥âー¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥Æ¥£ー¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+7Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿ー¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥ê¥Ð¥×ー¥ë¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï20Ê¬¤Ë¥âー¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊMF¡Ë¡¢61Ê¬¤Ë¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥Ê¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-23 01:10:14 ¹¹¿·