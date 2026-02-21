¡Ö¤Þ¤¿¤ª¤Þ¤¨¤«!!¡×¥«¥ß¥Ê¥ê¿ÆÉã¤ÎÅÜÀ¼¤Ë¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÈÈþ¾¯½÷¡Ä!?²¦Æ»Å¸³«¤È»×¤¤¤¤ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹Å¸³«¤ËÁûÁ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê(@shiohigari114)¤µ¤ó¤¬X(µì¡§Twitter)¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1¥Ú¡¼¥¸Ì¡²è¡ÖÍë¿ÆÉã¤ËÎø¤·¤Æ¤ë½÷¡×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸·¤·¤¤¡ÈÍë¿ÆÉã¡É¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ËßºÏ¤ò²õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¡²è¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢ºî¼Ô¤Î¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
³ä¤ì¤¿ËßºÏ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤ª¤Þ¤¨¤«¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ëÍë¿ÆÉã¡£Ì¡²è¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²¦Æ»¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼¡¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê°ì¸À¤òÊü¤Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¡ÖÍë¿ÆÉã¤ËÎø¤·¤Æ¤ë½÷¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡ØÍë¿ÆÉã¤¬ËßºÏ¤ò³ä¤é¤ì¤ÆÅÜ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎºîÉ÷¤Ç¤¢¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¦Æ»¤Î¥®¥ã¥°¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤ä¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø·ù¤ï¤ì¤ë¤À¤íw¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ü¤¯¤¬Íë¿ÆÉã¤À¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊª¸ìÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤·¤ª¤Ò¤¬¤ê¤µ¤ó¤Î°ì¥³¥ÞÌ¡²è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Ä©Àï¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£ËÜºî¡ÖÍë¿ÆÉã¤ËÎø¤·¤Æ¤ë½÷¡×¤ò¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
