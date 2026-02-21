WBC¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°±Ä¶ÈNG¡ªÌîµåµï¼ò²°¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ò¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ÎÊÉ¡Ó¤ËNetflix¹Êó¤¬Àµ¼°²óÅú
¡¡2·î14Æü¡¢WBC2026³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤¿»öÁ°¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤Î³èÌö¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿WBC¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤°¤Ì¤Ì¡Ä¡×WBC¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°±Ä¶È¤ÎÃÇÇ°¤òÊó¹ð¤·¤¿Åê¹Æ
¡ÔNetflixÀÜÂ³´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç WBC»ëÄ°½ÐÍè¤Þ¤¹ 3·î¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÅ¹Æâ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç»î¹çÃæ·Ñ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬½¸¤Ã¤Æ¤ÏÌîµåÃÌµÁ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡ÖÌîµåµï¼ò²°¡×¡£¤È¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢WBC³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¡ÖNetflixÀÜÂ³¡×¤òÊó¹ð¤¹¤ë¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤äÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤é¥»¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡¢Å¹Æâ¤Ç¤ª¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤¹¤ë°ì¶½¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ³«ºÅ»þ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸÷·Ê¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·WBC2026¤Ç¾¡¼ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Êü±Ç¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤Î¤ÏNHK¤äÌ±Êü¥¡¼¶É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆÂç¼êÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ØNetflix¡Ù¤Ç¡¢ËÜÂç²ñ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ìÄê³Û¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤òÍ×¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ÀÌó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÌîµåµï¼ò²°¤Ï»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë·ÀÌó¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅ¹Æâ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¾å±Ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖWBC»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤ÇÍ½ÌóµÒ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¼¡¼¡¢
¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤¬É¬Í×
¡ÔÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°±Ä¶È¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¹Ô¤¨¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇWBC2026¤Î¾å±ÇÃÇÇ°¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ø¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ëµï¼ò²°¥ê¥ê¡¼¥º¿ÀÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡£Ê¿»þ¤è¤êÅ¹Æâ¤Ë¤Æ»î¹çÃæ·Ñ¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÌîµåµï¼ò²°¤À¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢Â¾¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÍÎÁÊüÁ÷¤â¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸Ä¿Í·ÀÌó¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ê¾¦¶È¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÀµ¼°Äù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë±Ä¶È·ÁÂÖ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ë¤Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»î¹ç¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°±Ä¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ê¡¼¥º¡£ÅöÁ³¡¢º£²ó¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖWBCÃæ·Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å±Ç¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥ºÅ¹¼ç¤¬¡¢»ö¤Î·Ð°Þ¤ÈÅ¿Ëö¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖºòÇ¯¤ËÆÈÀê·ÀÌó¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÍøÍÑµ¬Ìó¤òºÙ¤«¤¯ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤â¡È¾¦¶ÈÍøÍÑ¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤Ç¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¡È¤³¤Á¤é°û¿©Å¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡É¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²¾¤Ë¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â³Û·ÀÌó¤Ç¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤À¤Ã¤¿Å¹¼ç¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Î¡Ö¾¦ÍÑÍøÍÑ¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºòÇ¯¤«¤é´öÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸½¾õ¤ÏÌ¤Äê¡×¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÅú¤¨¡£
¡¡¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê²óÅú¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2·î¾å½Ü¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤Î¤ß¤òÁÛÄê¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈó¾¦¶ÈÅªÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤ë
¡¡WBC³«Ëë¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥ê¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÂ³¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤â¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·ë¶É¡¢
¡ÚNetflix¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓÅö³º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈó¾¦¶ÈÅªÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´À¤ÂÓ°Ê³°¤ÎÊý¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î¾å±Ç¤Î¤¿¤á¤ËÅö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°HP¤Ë¤âÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ú¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈó¾¦¶ÈÅªÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤ë¡Û¤È¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤òWBC¤Ç¤âÎã³°¤Ê¤¯ºÎÍÑ¡£¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ë¡ÖNO¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µö²Ä¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ô¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°±Ä¶È¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¡¢¤ªÅ¹¤ÎHP¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥º¡£±Ä¶È¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖWBCÃæ·Ñ¡×¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ò¤ÈÃÊÍî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢WBCÃæ·Ñ¤¬¥Í¥È¥Õ¥êÆÈÀê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìîµå¶È³¦¤Î¡È¤Ï¤·¤¯¤ì¡É¤Ë¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃà°ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÈÀê·ÀÌóÈ¯É½¤Î»þÅÀ¤ÇÁá¡¹¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡ÊÃæ·Ñ¤Î¤³¤È¤ò¡Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÈÀê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¼«ÂÎ¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£º£¤â1Æü¿ô·ï¤«¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡È²¿¤Ç¡Ê¾å±Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤È¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ê¥ê¡¼¥ºÅ¹¼ç¡Ë
¡¡³Î¤«¤ËWBC¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ìÂç»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤¬¥À¥á¤Ê¤é¤Ð¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î·ÀÌóÊýË¡¤äÍøÍÑÎÁ¶â¤òÎ¨Àè¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·ÉáÃÊ¤ÏÌîµå¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¸«¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÈÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÈÀê·ÀÌó¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·üÇ°¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇWBC°ì¿§¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¥é¥¤¥ÈÁØ¤ò´Þ¤à»ëÄ°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Î¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨40%Ä¶¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡È¼Ò²ñ¸½¾Ý¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤Û¤É¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ìîµå¿Íµ¤¤Î¿êÂà¤ò¾·¤¯¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡¼¡¼¡£
Netflix¹Êó¤«¤é¤ÎÀµ¼°²óÅú¤Ï
¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Î¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Ë¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤«¤é¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ°Ê²¼¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚNetflix¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë´ð¤Å¤±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Û
¡¡°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Î²ÄÈÝ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÀè¤Î¡ÖÍøÍÑµ¬Ìó¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë¤â¤¢¤ë¡¢Èó±ÄÍø¤ª¤è¤ÓÈó¾¦¶ÈÅª¤Ê¡Ú¶µ°é¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿NetflixºîÉÊ¤Î¾å±Ç¡Û¤Ë¸Â¤Ã¤Æµö²Ä¤¹¤ë¡¢¤È¤ÎÉôÊ¬¡£¤¿¤È¤¨¤Ð³ØÆ¸Ìîµå¤äÃæ³Ø¹â¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éô°÷¤Ø¤Î¡È¶µ°éÌÜÅª¡É¤Ç¤Î¾å±Ç²ñ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°³«ºÅ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ú¸ÄÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Netflix¤Ë¤Æ¸½ºß´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×Áª¼ê30Ì¾¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä³Ø¹»¤È¶¦¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Û
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹´ë²è¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡Ø¡Ö2026 ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤â¶¦ºÅ¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤ÇÌµÎÁ´ÑÀï¤Ç¤¤ë¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Î¾å±Ç²ñ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸ø¼°HPÆâ¤ËµÞ¤¤ç³«Àß¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ú¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Û°ÆÆâ¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤ä¤Ï¤êÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìîµåµï¼ò²°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµÃÇ¾å±Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡ÖÈ³Â§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼¡²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÌ±ÊüÏ¢¡×¤Ë´üÂÔ¤â
¡¡Àè¤Î¥ê¥ê¡¼¥ºÅ¹¼ç¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»ê¶Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ°¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¡ÖWBC¤òµ¡²ñ¤Ë¸Ä¡¹¤Ç¥Í¥È¥Õ¥ê¤ò»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òµ¬À©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦Çä¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¹çÍýÅª¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤Àº£²ó¤ÎÈ¿¾Ê¡¢¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼¡²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊÌ±ÊüÏ¢¡Ë¤ÏÁá¤áÁá¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¡¢Êü±Ç¸¢¤ÎÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¡Ê¼çºÅÂ¦¤È¤Î¡Ë¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡×
¡¡À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°Ãæ¡£Ä«7»þ¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥º¤âËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²÷¿Ê·â¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡¡2·î27Æü¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½»î¹ç4»î¹ç¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌîµåµï¼ò²°¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Ç¤â´¥ÇÕ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤½¤¦¤À¡£