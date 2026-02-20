吉田沙保里が「群馬のハワイ」をラウンド イルカのジャンプに海ガメが泳ぐ!? 「フォトスポットが沢山ありましたー」
吉田沙保里が自身のインスタグラムを更新。「群馬のハワイと言われている 吉井カントリークラブに行ってきましたー」と記すと、コースで撮影した写真や動画を投稿した。
【写真】ど真ん中に乗せたい！ ハート型のグリーン
「凄く素敵な場所すぎてフォトスポットが沢山ありましたー」「特にハートのグリーンが めちゃくちゃ可愛くて大興奮」との言葉通り、投稿でも矢印の形をしたフェアウェイの先にあるハート型のグリーンが紹介されていた。その他にも池では2頭のイルカがジャンプし、バンカーの中にある島では2頭のカメが歩くなど、オブジェがあちらこちらに配されていたり、コース脇の斜面にはゴルフを楽しむ人や海ガメがまるで地上絵の様に描かれていたりと、楽しい仕掛けがいっぱいだ。しかし視線を変えると、ホールとホールの間やティーイングエリアの周りには黒い岩がゴロゴロと敷き詰められているなど、プレーに対する厳しさも見ることができた。プレーも、コースも大いに満喫した吉田は「また、是非行きたいな」と、再訪する機会を楽しみにしつつ投稿を締めくくった。投稿を見たファンは「本当に、ハワイやと思った」「海外かと思いました!!」「絵が可愛い」「行ってみたい〜」「ゴルフの結果は、どうだったんですか？」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
