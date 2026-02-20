高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】ヘブンが着ている外套は錦織がくれたもので…

2月20日第100回の最後に、第21週「カク、ノ、ヒト。」の予告が放送され、話題になっています。

予告映像では、倒れ込んでしまうトキの姿が。

＊以下第100回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第100回あらすじ＞

いまだ焼き網も犯人も見つからない。

互いに互いを疑う松野家の空気に耐えかね、自分が犯人と疑われていると感じたクマ（夏目透羽さん）は女中を辞めると言い出す。

必死になだめるトキやヘブン（トミー・バストウさん）たちの静止も振り切り、家を飛び出そうとするクマ。

その時、丈（杉田雷麟さん）の懐中時計が今度は盗まれたと発覚する。

しかし、事件当時クマにはアリバイがあることが発覚し、犯人捜しは混迷を極める。

＜ドラマで流れた予告＞

道にしゃがみこんでいるトキ。

「呪われる」「呪われる？」「呪われる！？」

という声が重なる。

目を隠した女性が、離れたところに立っている。

芋生悠さん演じる吉野イセだろうか。

蛇と蛙が会話をしている。

「えっ呪われる？」

「おトキちゃん呪われます」

倒れるトキ

ヘブンがブードゥー人形を持っている。

「フシアワセ…ノロイ…」

うれしそうな表情のトキ。後ろにはフミがいる。

蛇と蛙が会話している。

「ほ、本当なの…？」

「ウフッ、ウフフ…」

「はあ〜」と言って倒れ込むトキ。

トキの名前を呼ぶ家族たち。

「オトキサン！」とヘブンの声。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。