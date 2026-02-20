【ゼノンコミックス 新刊】 2月20日 発売

「おやすみストレイシープ」第3巻

コアミックスは本日2月20日に、ゼノンコミックスの新刊9作と、電子書籍タイトル3作品を発売する。

コアコミックス

「ハネチンとブッキーのお⼦さま診療録」第4巻

著者：佐原ミズ

医療監修：北岡寛己

価格：814円

第1話を試し読み

【あらすじ】

2歳の娘・いちかの異変を保育士さんから知らされた羽根田。慌ててブッキーのいる病院で診てもらうと、いちかは“斜視”と診断される。自分の目の悪さが遺伝して似てしまったのだとショックを受ける羽根田に、ブッキーがかけた言葉とは！？佐原ミズが描く、頑張る親子に寄り添う小児科医・ブッキーの心温まる物語！

「チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん」第2巻

著者：遊木哉吉

取材原案：天野香菜絵

医療監修：北岡寛己

価格：770円

第1話を試し読み

【あらすじ】

無菌室でひとり治療に耐える人に気を遣いすぎる白血病の女の子、検査室に入ることを拒否するASDの男の子、虐待を受け感情を言葉にできなくなった男の子。時田はひとりひとりにあったケアの形を探し、子どもの心に寄り添い続ける。

「らくごのこ」第2巻

著者：会田薫

価格：792円

第1話を試し読み

【あらすじ】

慰問落語をしに戦災孤児がいる寺に向かった梅の丞とすず梅。しかし、集中力がない子ども達は噺をまともに聞いてくれず、梅の丞は、四苦八苦。中でも最年長の学生・一二三は、落語を「くだらねぇ」と評し、すず梅の噺にさえ笑いもせず……。

「くじらの料理人」第2巻

著者：イチ

価格：770円

第1話を試し読み

【あらすじ】

停泊中の潜水艦「はくげい」で、新米給養員・青島は今日も厨房に立つ。ミートスパゲッティ、チキン南蛮、沖縄じゅーしー。とびきりおいしそうな潜水艦グルメが、仲間たちの活力を生み出していく。経験を積み、仲間との絆を深め、青島はさらなる成長の海へ。美味しくて熱い、給養員のお仕事奮闘記、第2巻！

「ワカコ酒」第26巻

著者：新久千映

価格：770円

第1話を試し読み

【あらすじ】

豚じゃが、山芋チーズ春巻き、鹿バラ肉のグリル……。旨味溢れるごちそうが冷えた身体に沁み渡る！特別編では、ワカコが朝市を大満喫！いつでもどこでも愉しみ尽くす呑兵衛女子のおひとり様ショート、最新巻！

「おやすみストレイシープ」第3巻

著者：七瀬八

価格：770円

第1話を試し読み

【あらすじ】

謎のアプリを通じて「眠り」を売買する青年・真夜。今回、彼が出会ったのは、温もりに飢えるあまり、「睡眠売買は究極の愛の形」と語る少女だった。彼女による異常な監禁、そして真夜の前にアプリの秘密を知る謎の男が現れる！

「豚の復讐」第12巻

作画：黒田高祥

原作：仁藤砂雨

価格：792円

第1話を試し読み

【あらすじ】

繊維を操る能力で民衆を虐殺する同級生の仲村。そんな仲村は、武との戦いの中、おぞましい方法で巨人に変身する。冒涜にまみれた仲村の暴力と、武の策略が激突。そして、新たな勢力が武たちに襲いかかる！

「平成ナマイキアイドル様がずっと憑いてる」第2巻

著者：とめおにぎり

価格：748円

第1話を試し読み

【あらすじ】

二人の平成アイドルの幽霊と同居しているアラサー社畜OLの吉田。会社で嫌なことがあっても、オラついて守ってくれる、かっこいい平成アイドルたちに吉田の心も少しづつ前向きになっていく。そんな中、幽霊を祓える吉田の弟・理樹がやってきて……。

「ハイスペ婚にもほどがある 13人の偉人たちとの恋愛リアリティーショー」第3巻

原作：原スサノ

作画：ななお

価格：792円

第1話を試し読み

【あらすじ】

土方歳三か石川五右衛門のどちらかひとりが必ず脱落するデートが開始。これまでは家族優先で、自分のことは二の次だった直央だが、ふたりと向き合うことで、己の幸せについて考え始める。直央が選んだのはどちらの偉人か！

電子書籍

「同棲の⽢い罠 エリート上司の恋愛事情」第1巻

著者：よしざわ未菜子

原作：晴日青

価格：704円

第1話を試し読み

【あらすじ】

「仕事を優先しすぎだ」と恋人に浮気され、家まで追い出されてしまった遥香。頼るあてもなく、しばらく会社で寝泊まりしようと思っていた矢先、直属の上司・滝本に見つかってしまう。事情を話すと、「俺の家に来い」と思いもよらぬ提案が返ってきて――!?

「マリッジシンデレラ 拾われた花嫁は一途な副社長に溺愛される」第4巻

原作：須賀千夏

作画：おいば花歩

価格：734円

第1話を試し読み

【あらすじ】

秘書の幸乃と副社長の拓也は結婚の挨拶のため、拓也の祖父の別荘へ。一度も来たことのないはずなのに強く既視感を覚える幸乃。不思議に思っていたところ、自分の祖父が拓也の祖父に宛てた手紙を見つける……。

「プロ彼⼥の条件 芸能⼈と結婚したい⼥たち」第14巻

原作：hina

漫画：acca

価格：734円

第1話を試し読み

【あらすじ】

人気アイドルグループ「DIAGRAM」に所属する皐月。裏では地方公演のたびに、ホテルに女を呼んでいた。皐月は、プロ彼女候補たちと遊びながら、本命の有名女優・宍戸みなみを狙う。そんな彼もまた港区の餌食になっていく……。