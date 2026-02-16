ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪では熱戦が繰り広げられている。現地ではフィギュアスケート界にビッグニュースが舞い込んだ。2022年北京五輪のアイスダンス米国代表ジャン＝リュック・ベイカーと、ミラノ・コルティナ五輪のアイスダンス・スペイン代表オリビア・スマートの2人が婚約を発表。ファンを歓喜させている。

ベイカーは15日、共同投稿の形でインスタグラムを更新。文面に「それはずっと君だった」と記し、動画を公開した。そこではプロポーズのシーンを紹介している。スマートの前で右ひざをつき、指輪を手渡した。スマートはサプライズに驚きつつ、涙を浮かべながら笑顔を見せた。左手薬指にはきらりと光る指輪。2人はキスを交わした。またベイカーはスマートの演技を観客席から見守った。

ミラノの五輪スケート会場も訪れていたベイカー。現地からのめでたい知らせに、ファンからは祝福が殺到した。

「叫んじゃったわ!!! おめでとう」

「オーマイガー 泣いちゃったわ！」

「これ以上素敵なことないわ！」

「えぇぇぇ!!! おめでとう」

「なんて美しいプロポーズなの」

「誰かタマネギ切ってるでしょ！」

また、ネイサン・チェン（米国）、樋口新葉（日本）、サラ・コンティ（イタリア）らフィギュア界の仲間も祝福していた。



（THE ANSWER編集部）