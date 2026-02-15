ダイアン津田が「重大発表」予告 50歳の節目、初の1人イベントのエンディングで…発表内容に考察も
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が、初の完全1人イベント『GOIGOI50 〜愛と感謝のゴイゴイ祭〜』を開催することになり、話題となっている。
【画像】ダイアン津田の1人イベント『GOIGOI50 〜愛と感謝のゴイゴイ祭〜』ビジュアル
同イベントは、3月28日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで実施予定。50歳となる節目を祝し、これまで支えてくれたファンへの感謝を込めた、一夜限りのお祭りとなる。
さらに、公演のエンディングでは「重大発表」があると予告している。
SNSでは「めっちゃ行きたいーー」「当たりますよーに」「東京でもやってほしいです…！」のほか、重大発表に対する考察も寄せられている。
