「今日好き」榊原樹里、シャツワンピ×タイツコーデで美脚輝く「スタイルレベチ」「驚きの小顔」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が2月13日、自身のInstagramを更新。シャツワンピースを身につけたコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」出身美女「プライベートもオーラすごい」美脚透けるタイツコーデ
榊原は「可愛いシャツゲトっ」とハートの絵文字つきでコメントし、複数枚の写真を投稿。オフホワイトのシャツワンピースにベルト、ファーがついた茶色いブーツというコーディネートで、透け感のあるタイツからはスラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「プライベートもオーラすごい」「驚きの小顔」「スタイルレベチ」「シャツワンピ似合う」「コーディネートがすごくお洒落」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
