¸ÞÎØ¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤¬Ãå¤ë¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏL¤¬È¯²»¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥Í¥Ã¥È¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦ ¡Èº¹ÊÌÌ¿Ì¾¡É µ¿ÏÇ¡¢¹Êó¤Î²óÅú¤Ï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤Ï¡¢¸½ÃÏ2·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¤Î¸áÁ°4»þ¡Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼AC¥ß¥é¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥µ¥ó¥·¡¼¥í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4¥«½ê¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ÊºÅ¤·¤â¤Î¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³Æ¹ñÁª¼ê¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤ä¥â¥ó¥´¥ë¤Ê¤É¡¢Ì±Â²°áÁõ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¤½£¡¢ËÌÃæÊÆ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹ñ´ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥¦¥§¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Î¹ñ´ú¤Ï¡¢Ãæ±û¤ËÀÖ¤¤¥µ¥È¥¦¥«¥¨¥Ç¤ÎÍÕ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÀÖ¡¦Çò¡¦ÀÖ¤Î½Ä¼Ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥á¥¤¥×¥ë¥ê¡¼¥Õ´ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤ò¥À¥¦¥ó¤Ë¡¢¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¤Ï¥á¥¤¥×¥ë¥ê¡¼¥Õ¤¬ÂçÃÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤ÏNHK¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î¥¦¥§¥¢¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£X¤Ç¤â¡Ô¥«¥Ê¥À¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤ï¤¤¤¤¡Õ¤Ê¤É¡¢¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¡×¤¬À©ºî¡£¸ÞÎØ¤Ï2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤«¤é¥Ñ¥ê¡¢¤½¤·¤Æº£Âç²ñ¤È¡¢²ÆÅß¤¢¤ï¤»¤Æ3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç ¡È¿Í¼ïº¹ÊÌµ¿ÏÇ¡É ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2004Ç¯¤Ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥Á¥Ã¥×¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Î»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤Ë¤ÏL¤Î²»¤¬¤Ê¤¤¡£È¯²»¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ë²ñ¼Ò¤òºî¤ë¤È¤¤Ï¡¢L¤ò3¤ÄÆþ¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ë¤¹¤ì¤Ð3ÇÜÌÙ¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤é¡ÊÆüËÜ¿Í¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤À¡£L¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÍ·¤ó¤Ç¡¢lululemon¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬È¯²»¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¸ý¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤âÌäÂêÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£·ë¶É¡¢2013Ç¯¤Ë²ñÄ¹¿¦¤ò¼Ç¤¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¼èÄùÌò¤âÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤òº¹ÊÌ¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÈÈ¯°Æ¼Ô¡É ¤ÏÂàÇ¤¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¿ÏÂ¤Îº×Åµ¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï
¡Ôlululemon¤ÏÉî¿«¤ÎÎò»Ë¤Î²ñ¼Ò¡Õ
¡Ôº¹ÊÌ¼çµÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤«¤éÀäÂÐ¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ô¤µ¤¹¤¬º¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤¹¤´¤¤¥À¥µ¤µ¡Õ
¡¡¤È¥«¥Ê¥À¤Î°áÁõ¤È¤¢¤ï¤»¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£Æ±¼Ò¤Î¹Êó¤Ë¡¢¡Èº¹ÊÌµ¿ÏÇ¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ»ï¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬È¯²»¤·¤Ë¤¯¤¤¡ØL¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°ìÉôÊóÆ»¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¼ÒÆâ¤Ç¤â»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â³ÎÇ§¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´²óÅú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡¢²áµî¤ËÃæ²ÚÎÁÍý¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢Çò¤¤È¢¤«¤é¥³¥¦¥â¥ê¤Î±©¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¡ØNO THANK YOU¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¤Î¤»¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤·¡¢Âç±ê¾å¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÅö»þ¡¢¡Ø¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤¬¥³¥¦¥â¥ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤»¤¤¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë´°Á´¤Ë¥¢¥¸¥¢º¹ÊÌ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò²ò¸Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤¬»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢»ö¼Â¤À¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ ¡Èº¹ÊÌ¤ÎÎò»Ë¡É ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¤¤Î¤»¤¤¤«¡£