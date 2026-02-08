ビットコインは今後も80%下落する？過去の暴落サイクルから読み解く“王道のシナリオ”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【2026年版】なぜビットコインは4年ごとに暴落するのか？仕組みから予測まで完全解説」と題した動画を公開。最近の大暴落を受け、多くの投資家が抱くビットコインの将来性への不安に対し、過去のデータに基づいた価格変動の仕組みと今後の予測を解説した。
動画の冒頭で、自身も今回の暴落で約250万円の損失を出したと明かした出演者。その上で、ビットコインの価格変動には「4年周期で繰り返される王道のシナリオがある」と指摘する。その鍵を握るのが、ビットコインにプログラムされた2つの重要ルール、すなわち「発行上限が2,100万枚と決まっていること」と「約4年ごとに新規発行量が半分になる『半減期』が存在すること」である。
半減期とは、ビットコインを新たに生成する「マイニング」の成功報酬が半減するイベントを指す。これにより、市場への供給量が減少し、希少性が高まる。動画では、過去のデータから「半減期が来た翌年に価格がピークを迎え、そのさらに翌年に約80%暴落する」というサイクルが繰り返されてきたことをグラフで示している。このパターンに当てはめると、2024年の半減期を経て2025年に価格がピークに達し、その後2026年にかけて80%ほど下落する可能性があると予測した。
しかし、「今回と過去で決定的に違うこと」として、ブラックロックのような巨大資産運用会社がビットコイン市場に参入した点を挙げる。こうした大企業の買い支えにより、「下落幅は50%～60%で済むのではないか」という新たな視点も提示された。一方で、予測はあくまで過去のデータに基づくものであり、税金の問題から利益確定の売りが出にくいという現実的な側面も解説した。
ビットコインの価格変動は、半減期という明確なルールに大きく影響されていることがわかる。過去のサイクルを理解しつつも、機関投資家の参入といった新たな要因が市場にどう影響を与えるか、冷静に見極める必要がありそうだ。
