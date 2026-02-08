「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

仕事が「隠れたムダ」があると終わらない

「今日も、仕事が終わらなかった…」

みなさんは日頃、このような悩みを抱えていないでしょうか。真面目にやっているのに、終わらない。量が多すぎて、終わりようがない。要領が悪くて、全く進まない……。

しかし、その原因は、必ずしもあなたの能力にあるとは限りません。

仕事は、能力があっても、「隠れたムダ」を消さないことには終わらないのです。

今回はその「隠れたムダ」の正体について、紹介していきましょう。

「頭のいい自分」を捨てているようなもの

みなさんは仕事を終わらせるために、何をしているでしょうか。

計画を立てる。Todoリストを作る。忘れないように備忘メモを作る。など、やり方は様々だと思います。

実は、仕事がデキる人がやっていることがあります。

それは、「自分宛ての引き継ぎ書」を作る、ということです。

自分宛ての引き継ぎ書、とは何か。

それは、「過去の自分が何を考えていたこと」を、未来の自分宛てに引き継ぐ、そのために作るメモのことです。

たとえば、今、資料を作っている途中だとしましょう。

いいところまで進んだけど、今日はもう夜も遅い。

「さて、帰るか……」

こう思った時に、仕事ができない人はそのまま帰ってしまいます。こうすると、その夜に考えていたことは必ず忘れます。必ずです。その時にあった貴重なアイデア、思考、洗練された違和感が、消えていってしまいます。これはまるで「頭のいい自分を、毎日捨てて帰っている」ようなもの。この忘却こそ、隠れたムダなのです。

「未来の自分」に引き継ぎ書を書く

仕事ができる人は中断が入る直前で、次のような引き継ぎ書を書きます。かかる時間は1〜3分くらいでしょう。

・資料づくりは50％くらい進捗したので、明日の朝は見直しからスタート。特に2枚目のグラフは作ったばかりなので数値を要チェック。

・3項目めは右下の文言がしっくりきていない…昔のメールにヒントがあるかも？

・4項目めは上司Aさんの確認が必要なので、朝Aさんに時間があるか聞いておくこと

「この雑なメモは何だ…？」と思うかもしれません。

しかしこれこそ、「昔の頭のいい自分」が考えてくれていた、洗練された思考の原石です。

仕事ができない人は、この原石を捨ててしまっています。

こうした思考の原石は、そう簡単に戻ってきません。もう一度同じことを考え直すのと同じくらいかかってしまうこともあります。まず仕事を「思い出す」ことから始めると、時間をムダに過ごしてしまうのです。

逆に言えば、この「一度考えていたことをもう一度思い出す」というムダを排除するだけで、仕事はウソみたいに速く終わるようになります。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）