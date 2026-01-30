ブンデスリーガ 25/26の第20節 ライプチヒとマインツの試合が、1月31日23:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）らが先発に名を連ねた。

15分、マインツが選手交代を行う。ベネディクト・ホラーバッハ（FW）からサイラス・ワマンギツカ（FW）に交代した。

40分に試合が動く。ライプチヒのアントニオ・ヌサ（FW）のアシストからコンラッド・ハーダー（FW）がヘディングシュートを決めてライプチヒが先制。

しかし、45+6分マインツが同点に追いつく。ナディエム・アミリ（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分マインツが逆転。サイラス・ワマンギツカ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。マインツが1-2で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。

2026-02-01 01:40:24 更新