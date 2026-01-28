ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢¥×¥íÄÌÌõ¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ¾²Á¡É¡¡ÃíÌÜ¤·¤¿½êºî¡Äµ¤¤Å¤¤¤¿³Î¤«¤Ê°ã¤¤
²ñ¾ì¤Ç¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï3ÅÙÌÜ¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁý¤¹Ä°½°¤Ø¤Î°Õ¼±
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÅÐÃÅ»þ¤Ë¤Ï¡È±Ñ¸ì¥ª¥ó¥ê¡¼¡É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò2Ê¬È¾¶á¤¯¤ËÅÏ¤ê¹Ô¤¤¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÎ®Äª¤µ¤È¿è¤ÊÆâÍÆ¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£30Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤êÄÌÌõ¡¢ËÝÌõ¶È¤Ë½¾»ö¤·ÆüÊÆÌîµå¤äWBC¤È¤¤¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¤â»Å»ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥×¥í¤ÎÄÌÌõ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî3ÅÙ¡Ê2019Ç¯1·î¡¢2024Ç¯1·î¡¢2026Ç¯1·î¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»á¤Ï¤Þ¤ºÂçÃ«¤Î¸ýÄ´¤«¤é¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´Ö¤Î¼è¤êÊý¤Ê¤É¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡È¯²»°ì¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤Î¾Ú¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£3ÅÙ¤ÎÅÐÃÅ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±¸ì¤Ë¡Öevent¡×¤¬¤¢¤ê¡¢²áµî¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤¬¶ºÀµ¤µ¤ì¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖBBWAA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¡×¤«¤é²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÈ¯²»¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±»á¤ÏÂçÃ«¤Î¡ÈÆ°ºî¡É¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Î»þ¤Ï10¿ô²ó¤À¤Ã¤¿¡ÖÌÜÀþ¤ò¾å¤²¤ë¡×²ó¿ô¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤½¤¦¤È°Õ¼±¤·¤¿ÅØÎÏ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ó¿ô¤Ï50²ó¼å¤Ë¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»ëÀþ¤òÊÑ¤¨¤ëÆ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÏÃ¤¹¤È¤¤Î»ÑÀª¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¡Ê¥»¥ê¥Õ¤Î¡Ë³ÎÇ§¤Ç»ëÀþ¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤â¡¢¼ó¤òÁ°¤Ë·¹¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÀþ¤À¤±¤¬²¼¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÁí³ç¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¡ÖÈ¯²»¡×¡Ö´Ö¡×¡ÖÆ°ºî¡×¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Î¡Èº¬Äì¡É¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç°Õ»×É½¼¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿®¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Î±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¡¢¤è¤ê¿¼¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤Î»×¤¤¤ò±Ñ¸ì¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Ä°½°¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡È¿´¤ÎÍ¾Íµ¡É¡£¤½¤·¤ÆMVP¤ò³Í¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤ÉÊ³Ê¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÈÄ³ÀÃÒÌé / Tomoya Itagaki¡Ë