¡ÚÉÔÆó²È¡Û¤ª²Û»ÒµÍ¤áÊüÂê¤¬1Æü30¿Í¸ÂÄê¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ç³«ºÅ
Âçºå¡¦¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢1·î28Æü¤«¤é2·î17Æü¤Þ¤Ç¡¢ÉÔÆó²È¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPeko Poko Chocolate Labo¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆó²È¤Î¤ª²Û»ÒµÍ¤áÊüÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£³«ºÅ»þ´Ö¤Ï³ÆÆü10»þ¡Á20»þ¤Ç¡¢2·î5Æü¤Î¤ß19»þ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü(8ÅÀ)¤ò¸«¤ë¡Û¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¥ì¥È¥í¥¤¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¥Ú¥³¥Ý¥³¥Á¥ç¥³´Ì¡×¡¢ÉÔÆó²È¤Î¤ª²Û»ÒµÍ¤áÊüÂê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¢£1Æü30¿Í¸ÂÄê¡ÖÉÔÆó²È¤Î¤ª²Û»ÒµÍ¤áÊüÂê¥³¡¼¥Ê¡¼¡×
ÉÔÆó²È¤Î¿Íµ¤²Û»Ò¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂÞ¤Ë¹¥¤¤Ê¤À¤±µÍ¤á¤é¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£»²²ÃÎÁ¶â¤Ï1¿Í1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢À©¸Â»þ´Ö¤Ï45ÉÃ¡£1Æü30¿Í¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
µÍ¤áÊüÂê¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¡×¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡Ê¥Ð¥Ë¥é¡¿¥³¥³¥¢¡Ë¡×¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à ¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ñ¥¤ ¥Á¥ç¥³¤À¤é¤±¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤Ê¤É¡£¢£¥ì¥È¥í¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡Ê²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ú¥³¥Ý¥³¥Á¥ç¥³´Ì¡Ê990±ß¡Ë
¡¦¥Ú¥³¥Ý¥³¥Á¥ç¥³¥Ý¡¼¥Á¥®¥Õ¥È¡Ê1,210±ß¡Ë
¡¦¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ý¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¡Ê³Æ500±ß¡Ë
¡¦¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥Ï¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼BOX¡Ê690±ß¡Ë
¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡£Á´5¼ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ660±ß¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó ¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º ¤Ê¤É¢£¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤â
¡¦PEKO¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¡¼¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¡Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¢³Æ550±ß¡£¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ï¡¼¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡£
¡¦¥Þ¥ÁÉÕ¤¥Ý¡¼¥Á PEKO¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢ÈóÇäÉÊ¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¹Ô¤¦¡£ÂÐ¾Ý¤Î2²ñ¾ì¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×²ñ¾ì¡Û
¡¡ÖPeko Poko Chocolate Labo¡×
¡¡¾ì½ê¡§¥¦¥¤¥ó¥°´Û2³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¬¥ì¥ê¥¢²£¡Ë
¢ Pekolicious¡Ê¥Ú¥³¥ê¥·¥ã¥¹¡Ë
¡¡¾ì½ê¡§¥¦¥¤¥ó¥°´Û ÃÏ²¼2³¬
¡¦³Æ²ñ¾ì¤ÇÀÇ¹þ1,500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò1¤Ä²¡°õ
¡¦·ÊÉÊ¸ò´¹¤Ï¤É¤Á¤é¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â²ÄÇ½
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò2¤Ä½¸¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¡ãÁ´2¼ï¡ä¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢²ñ´üÃæ¤Ï¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡õ¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£