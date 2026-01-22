3人兄弟の末っ子が、来年私立高校に進学予定です。「3人目はタダになる」と聞いたのですが、本当に“全額無償”になるのでしょうか？

高校の授業料支援は、所得区分で支給額が変わる

高等学校等就学支援金は、授業料の一部または全部を支援する制度で、世帯所得や通う学校種で支給の有無や金額が異なります。

私立高校は、年収目安約590万円未満相当の世帯で支給上限が引き上げられる仕組みが示されています。つまり、3人目だから無条件で全額無償というより、所得区分に入るかどうかがまず重要です。



子どもの人数は、結果に影響することはあるが自動でタダではない

よくある誤解は、子どもの人数が多いほど無条件で有利になるという理解です。実際は、判定に使う年収目安は家族構成で変わり得るという注記があり、人数によって判定結果が変わる可能性はあります。

ただし、人数が3人だから必ず全額無償という形で保証されるわけではありません。制度の土台は、住民税情報を使った計算で判定する仕組みです。



授業料以外の負担も含めて、家計の線引きを先に決める

仮に授業料が大きく軽減されても、入学金や制服、教材などは残ります。特にきょうだいが多い家庭は、同時期に出費が重なりやすいので、授業料以外の費用も含めて、どこまでなら家計が耐えられるかを先に決めておくと安心です。

低所得世帯向けには授業料以外の教育費負担を軽くする高校生等奨学給付金も案内されています。



まとめ

私立高校の授業料支援は、3人目だから自動でタダという仕組みではありません。まずは就学支援金の判定ルールを確認し、申請して結果を把握しましょう。そのうえで授業料以外の費用も見積もり、必要なら別の支援策も組み合わせると、家計の不安を減らしながら進路選択ができます。



