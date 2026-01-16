宅配ロッカーの首


マンションの宅配ロッカーが何週間も使用中になっている。管理人さんがロッカーを開けてみると…？ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さん「運び屋ゆきたの漫画な日常」より「宅配ロッカーの首」を紹介するとともにゆきたさんに話を聞く。

■ロッカーを物置にした“軽い気持ち”が招いた悲劇

『宅配ロッカーの首』1


『宅配ロッカーの首』2


『宅配ロッカーの首』3


マンションの共用部分に設置された宅配ロッカー。何週間も「使用中」の表示が消えないことを不審に思った管理人さんが、マスターキーを使ってロッカーを開けてみると、そこにはまさかの“首”があった!?あまりの衝撃に、管理人さんは思わず「ぎゃあああ!!」と叫んでしまう。

元宅配便ドライバーで漫画家のゆきたこーすけさんは、「宅配ロッカーにはいろんなタイプのものがありますが、ダイヤルなどで暗証番号を設定するタイプのものだと、たまにロックしてキープする人がいます」と教えてくれた。住人が物置代わりに使ってしまうケースもあれば、配達員が自分しか使えないようにするためにロックしたままにする場合もあるそうだ。

今回の“首”の正体は、美容師さんが使うマネキンだった。住人のひとりである美容師がロッカーを勝手に物置として使っていたというオチだった。このエピソードには「これは冗談抜きで恐怖体験だと思う」「そんなモノ入れないで〜」といった声も寄せられた。ゆきたこーすけさんも「みんなが便利なように使ってほしいですよね」と注意を呼びかける。

今回紹介した「宅配ロッカーの首」騒動をはじめ、宅配現場で起こるリアルな出来事が詰まった「運び屋ゆきたの漫画な日常」。気になった人はぜひ読んでみてほしい。

取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)

