ばんえい十勝の新人騎手、臼杵龍美騎手が、1月8日に行われた第4Rでジェイワンダーに騎乗し、初勝利を挙げた。12月6日のデビューから15戦目での達成となった。

臼杵騎手は2003年6月1日生まれの22歳。札幌市出身で、金田勇厩舎に所属している。デビュー戦は2025年12月6日で、今回がばんえい競馬での初白星となった。

「まずは50勝出来るように」

レース後、臼杵騎手は「まずは勝つことができてホッとしています。ゴール前は無我夢中で追っていました」と振り返りつつ、「初騎乗以降、まだ焦る場面もありましたが、少しずつ冷静に騎乗できるようになってきました。調教師からは対抗馬のペースを意識することや、道中で馬の様子を見ることなどアドバイスをいただいています」と話した。その上で、「まだ100％上手くはいきませんが、騎乗させてくれた調教師や関係者の皆様に感謝していますし、両親にも報告したいです。これからも一つでも上位を目指して、まずは50勝をできるようにと思っています」と今後への意欲を語った。

新人騎手として一歩を踏み出した臼杵騎手の今後の成長に注目が集まる。