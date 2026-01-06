ドミニカで行われているウインターリーグで乱闘騒ぎ

ドミニカ共和国で行われているウインターリーグのリーグチャンピオンシップシリーズで、乱闘騒ぎが起きた。4日（日本時間5日）のレオネス・デル・エスコヒードとアギラス・シバエーニャスの試合で、審判の判定をきっかけに乱闘寸前の騒ぎに発展。2人が退場し、両軍ベンチ総出となった“ドタバタ劇”にファンの批判が飛び交っている。

乱闘騒ぎが発生したのは9回のレオネスの攻撃。ライメル・タピア外野手が二塁打を放った際、一塁走者のジョナサン・グズマン内野手が一気にホームへ。アウト判定となったが、チャレンジの結果、守備側が妨害したと判定され、生還が認められた。

その判定にアギラスのルイス・ウルエタ監督が抗議し退場処分となると、ホームベースに砂をかけ不満をあらわにした。一連の流れを見た球場のファンはグラウンドにゴミを投げ入れた。騒ぎはここで終わらない。その直後、アギラスの投手がインコースへ緩い球を投げたため、報復行為と感じたエリック・ゴンザレス内野手が投手に抗議。球審と言い合いになり、ウルエタ監督に続き退場となった。

ゴンザレスの退場をきっかけに、両軍ベンチから選手が飛び出し、乱闘寸前の騒ぎに。米メディア「ジョムボーイ・メディア」は、公式X（旧ツイッター）で、後味の悪い“終わり方”を取り上げ、多くのファンが知ることとなった。

騒ぎの一端を見たファンは次々と反応。SNSには「85マイル（約136.8キロ）の少し外れた球にあんなに騒ぐ？」「現行ルール上はああいう判定になるよ」「ファンの民度が文字通りゴミ」「判定も、あの『内角球』に対する打者の反応もひどいよ」などの声が寄せられたいた。（Full-Count編集部）