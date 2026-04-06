福岡市は西区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと4月6日、発表しました。園児と職員合わせて43人が症状を訴えています。福岡市によりますと、4月2日から6日にかけて0歳から5歳までの園児37人と、職員6人が嘔吐、下痢、発熱、腹痛の症状を訴えました。このうち2人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の人はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染さ