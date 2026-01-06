今井は現地午後1時に入団会見に出席した

アストロズに入団した今井達也投手が5日（日本時間6日）、NBAロケッツ-サンズ戦に愛妻とともに登場。ジャンボトロンで映し出されると、本拠地ファンはスタンディオベーションで称えた。

早くも地元ファンのハートを掴んだようだ。今井は2日（同3日）にアストロズとの契約が正式発表されると、5日（同6日）には同じヒューストンに本拠地を置くNFLのテキサンズの試合を観戦。スクリーンに今井の姿が捉えられ、場内アナウンスもされると立ち上がって声援に応えていた。

この日は現地午後1時から入団会見に臨んだ。「What’s up? H-Town（ヒューストンのみんな、元気かい？）」などと英語で挨拶し、アストロズ入団の理由などを語った。会見から約6時間後、今井夫妻が登場したのは、同じヒューストンのNBAロケッツ戦だった。

入団会見ではアストロズのチームカラーの橙色のネクタイ、スーツ姿だったが、観戦時はグレーを基調としたジャケット、黒のインナーを合わせてシックなスタイル。1stクオーターの途中にコート最前列にいた今井夫妻らにカメラが向けられ、スタジアム実況は「H-タウンの皆さん、アストロズのオーナー、ジム・クレイン、そしてヒューストン・アストロズの新しいピッチャー、はるばる日本の群馬からやってきたタツヤ・イマイを温かい拍手でお迎えください！」として紹介した。

今井は立ち上がって歓声に応えると、マスコットからロケッツのユニホームを贈呈され、ハグを交わすなど試合観戦を楽しんでいた。（Full-Count編集部）