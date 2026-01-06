山下美月「お尻が痛いのは嫌なので」幕末に何か1つだけ持っていけるとしたら…

女優の山下美月（26歳）が、1月5日に公開された、映画「新解釈・幕末伝」公式SNSの動画で、もし幕末に行くとして、現代から1つだけ何か持っていけるとしたら何を持っていくか、という質問に答えた。



山下は「んーーーー、ビーズクッションを持っていきます。幕末の座る場所って結構硬いじゃないですか。私はたぶん戦えないし、何もすることがないので、身を隠すと思うんですよ。という時にお尻が痛いのは嫌なので、1度座ったらなかなか立てなくなる気持ちの良いビーズクッションを持っていって、のんびりしたいです」と語った。