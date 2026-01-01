「別の赤ちゃん産んだら？」無神経な発言を繰り返す男への“最強のカウンター”が決まった瞬間【作者に聞く】
「読むのがつらいけれど、ページをめくる手が止まらない」「登場人物の表情がリアルすぎて心をえぐられる」。SNS上でそんな悲鳴にも似た感想が飛び交っているのが、ミステリー漫画『仮門』だ。
10年前に失踪した4歳の娘の行方を追い続ける母親の執念を描いた本作は、2023年2月に「第2回朝日ホラーコミック大賞」マンガ部門で大賞を受賞した実力派作家、鳩ヶ森さん(@hatogamori)の手によるもの。2025年5月29日には待望の第11話が公開され、物語の闇は深さを増している。今回は、作中でも特に衝撃的だったシーンの裏側について、鳩ヶ森さんに制作秘話を聞いた。
■「別の赤ちゃんを産めば?」無神経な男へのカウンター
本作で読者に強烈なインパクトを与えたのが、登場人物である麻衣が放った「産めないくせに」というセリフだ。この言葉には、どのような意図が込められていたのか。鳩ヶ森さんは「非常にセンシティブな言葉であり、フィクションとはいえ使用してよいものか、かなり悩みました」と当時の葛藤を明かす。このセリフが向けられた相手は、山田という男性キャラクターだ。彼は作中で「産む性である女性」に対して異常な執着を見せており、麻衣に対しても「別の赤ちゃんを産んでみたらどうかな」などと、耳を疑うような無神経な発言を繰り返していた。そんな山田の心に最も深く刺さる言葉は何か。鳩ヶ森さんが考え抜いた末の結論が、この「産めないくせに」だった。これは単なる暴言ではなく、女性を道具視する男の無神経さに対する、痛烈なカウンターパンチなのだ。
■狂気を孕んだ「満月」と「能面」の演出
該当シーンでの麻衣の表情と、背景に描かれた満月の演出も印象的だ。鳩ヶ森さんはこのシーンの作画について、「自分でも満足のいく仕上がりになった」と手応えを語る。娘・七海のこと、親友である杏美の妊娠とその顛末、そして目の前にいる山田への嫌悪感。それらすべての感情に心が囚われた結果、麻衣の顔は逆に感情を失った「能面」のように描かれている。また、背景の満月には、麻衣が抱く狂気とともに、女性の身体的サイクルと切り離せない「月」という存在の意味が込められているという。
取材協力:鳩ヶ森(@hatogamori)
