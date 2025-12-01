¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëvs¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¡Û(¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 2-1(Á°È¾2-0)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥ê]¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ(41Ê¬)¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(42Ê¬)
[¥¦]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î(51Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¦]¥¢¥ó¥É¥ì(56Ê¬)
¨¦¥Ó¥ë¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë!! ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢ºÇ²¼°Ì¥¦¥ë¥Ö¥¹ÇË¤Ã¤ÆÉüÄ´3Ï¢¾¡
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 2-1(Á°È¾2-0)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥ê]¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ(41Ê¬)¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(42Ê¬)
[¥¦]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î(51Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¦]¥¢¥ó¥É¥ì(56Ê¬)
¨¦¥Ó¥ë¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë!! ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢ºÇ²¼°Ì¥¦¥ë¥Ö¥¹ÇË¤Ã¤ÆÉüÄ´3Ï¢¾¡